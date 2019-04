Premier: bardzo gorąco poproszę pana prezydenta, żeby objął patronatem te nasze obrady

Video: tvn24

Nauczyciel roku: może zdecydują, że magistra dostanie każda...

26.04 | My jako nauczyciele nastawialiśmy się na rozmowy, a trafiliśmy na środek wojny - powiedział we "Wstajesz i wiesz" w TVN24 Marcin Zaród, nauczyciel roku 2013. - To jest pierwsza bitwa i ja wcale nie uważam, że to jest bitwa przegrana. Tyle rzeczy, których się dowiedzieliśmy o sobie samych, o ludziach, którzy nas otaczają i o ludziach, którzy nami rządzą, że to jest lekcja, której się nie da powtórzyć - przyznał. Zapowiedział, że strajk kontynuowany we wrześniu "nie będzie wyglądał tak jak w kwietniu". - Odrobimy tę lekcję, przygotujemy się profesjonalnie - podkreślił.

