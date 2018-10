Debata na stulecie odzyskania niepodległości już w niedzielę w TVN24

Kochana Polsko, życzę Ci byś pozostała krajem pięknym i wyjątkowym w swej naturze. By Twoje lasy żyły pełnią dzikiego życia, by puszcze mogły trwać naturalnym rytmem, by rzeki same wytyczały sobie bieg, a rysie i wilki wciąż zachwycały swoim majestatem. Niech pola rzepaku i słoneczników rozjaśniają twarze mijających je ludzi, kwitnące jabłonie napawają sentymentem, soczyste gruszki jedzone prosto z drzew przywołują wspomnienia, a prawdziwe truskawki nadal zaskakują smakiem obcokrajowców. Nie jesteś tylko zbiorem miast i ludzi. Jesteś konwalią, bzem, jałowcem. Jesteś bocianem, sarną i sikorką. Jesteś bukiem, sosną i świerkiem. Masz tak wiele stron, miejsc i form... Życzę Ci, by dla każdej z nich znalazły się oczy, uszy i ręce które będą Cię doświadczać od nowa. Mam nadzieję, że nigdy nie utracisz wolności bycia sobą i tak silnie, jak dąb, będziesz trwać w swojej niepowtarzalności.