"Unia Europejska najbardziej udanym projektem pokojowym we współczesnej historii"

Zbyt wielu młodych Europejczyków nie zdaje sobie sprawy z geniuszu Unii Europejskiej, to najbardziej udany projekt pokojowy we współczesnej historii - ocenił dyrektor Komitetu Żydów Amerykańskich (AJC) David Harris podczas debaty o partnerstwie transatlantyckim w Warszawie. Uczestnikiem spotkania był również były prezydent Aleksander Kwaśniewski.

"Unia Europejska tego rządu szczególnie nie lubi" Byliśmy... czytaj dalej » Debatę zorganizował Komitet Żydów Amerykańskich (American Jewish Comitee). W czasie dyskusji uczestnicy mówili między innymi o problemach Unii Europejskiej.

Dyrektor AJC David Harris ocenił, że "dzisiaj niezwykle brakuje nam przywództwa". - Rozmawiamy o świecie, który opisuje prezydent Kwaśniewski i rozglądam się po nim, szukając, kto będzie tym przywódcą, który spojrzy dalej niż dzień dzisiejszy, dalej niż jutro i dalej niż to, co się wydarzy w sobotę w Paryżu - podkreślał.

"Najambitniejszy i najbardziej udany projekt pokojowy"

- Kim mają być ci przywódcy? Kiedy patrzę w przeszłość, to pomimo że wiem, że historia nie powtarza się nigdy w tej samej formie, to w dalszym ciągu uważam, że powinniśmy wyciągnąć z niej lekcje - dodał Harris.

Jego zdaniem "zbyt wielu młodych Europejczyków nie zdaje sobie sprawy z geniuszu Unii Europejskiej".

Czy USA mogą zagwarantować bezpieczeństwo Europie? "Jedynym... czytaj dalej » - Skupiają się na trywializowaniu tego, czym ona jest - na standaryzowaniu żarówek albo genetycznie modyfikowanym jedzeniu - i nie zdają sobie sprawy, że Unia Europejska jest najambitniejszym i najbardziej udanym projektem pokojowym we współczesnej historii - ocenił.

Kwaśniewski: założyciele Unii byli zdeterminowani

- Dzisiaj rola polityki nie jest tak wielka, jak była zaraz po II wojnie światowej - ocenił z kolei były prezydent Aleksander Kwaśniewski. - Uważam, że to właśnie ten dramat ukształtował przywódców, którzy zakładali to, czym teraz jest Unia Europejska - zaznaczył.

- To wcale nie znaczy, że proponuję zorganizować teraz podobny światowy konflikt. To, niestety, może wydarzyć się i bez mojej pomocy - podkreślił. - Ale jeśli przeczytamy wspomnienia założycieli Unii Europejskiej, to możemy zrozumieć, jak skomplikowana była wówczas sytuacja w Europie - dodał.

- Ci założyciele byli zdeterminowani, właśnie z racji historii i z racji własnych doświadczeń, bo nie byli tylko świadkami tego dramatu, ale też jego ofiarami - ocenił Kwaśniewski.

Oglądaj Wideo: tvn24 Kwaśniewski: założyciele Unii Europejskiej byli zdeterminowani z racji historii i doświadczeń