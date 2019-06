17-latek wpadł do kanału portowego. Nie przeżył

Video: tvn24

Chłopiec utonął w studzience kanalizacyjnej. Ruszył proces

23.10| 5-latek bawił się na placu zabaw w Białogardzie (Zachodniopomorskie). Rodzice zerkali na niego przez okno. Nagle chłopiec zniknął. Okazało się, że Szymon wpadł do niezabezpieczonej studzienki tuż obok placu zabaw. Nie udało się go uratować. We wtorek ruszył proces przeciwko rodzicom chłopca.

