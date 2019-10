Pięć lat temu zginął Dariusz Kmiecik, jego żona i syn

Video: tvn24

"Braci się nie traci. Ja straciłem. Ale czuję Twoją obecność"

28.10 | - Kochany bracie, nie wiem, co napisać, bo brakuje mi sił, by wyrazić kogo straciłem w życiu - zaczął swoje przemówienie brat Dariusza Kmiecika, Krzysztof. - Braci się nie traci. Ja straciłem. Ale czuję Twoją obecność. Dziękuję Ci za to, chłopie - skwitował.

