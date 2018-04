"Dar Młodzieży" przygotowuje się do "rejsu niepodległości"

Video: tvn24

"Dar Młodzieży" zacumował w Szczecinie. Wielki finał regat

02.08 | W sobotę rozpocznie się w Szczecinie finał regat wielkich żaglowców The Tall Ships Races 2013. Miasto szykuje się na inwazję turystów, którzy przyjadą by podziwiać ponad setkę najpiękniejszych jednostek. W piątek rano do portu wpłynął "Dar Młodzieży".

