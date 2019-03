Pierwszy nadinspektor z takimi kłopotami

Szef podlaskiej policji nadinspektor Daniel Kołnierowicz po przeprowadzonym wobec niego postępowaniu dyscyplinarnym został ukarany naganą - dowiedział się tvn24.pl. Postępowanie dotyczyło ogłoszenia przez komendanta konkursu na "najlepszy anonim" o posłance opozycji Bożenie Kamińskiej.

Po postępowaniu dyscyplinarnym komendant Daniel Kołnierowicz został uznany winnym i ukarany naganą. Nie znamy szczegółów uzasadnienia.

- Nie wypowiadamy się na razie na ten temat. Komendant główny policji, który jest przełożonym komendantów wojewódzkich, przebywa na urlopie - poinformowano nas w centrali policji.

Pozostaje do dyspozycji

Pytania skierowaliśmy do rzecznika komendanta Kołnierowicza. Chcieliśmy wiedzieć, czy nadinspektor odwołał się od kary nałożonej w postępowaniu dyscyplinarnym i czy poda się do dymisji.

Komendant ogłosił "konkurs na najlepszy anonim" o posłance. Jest decyzja prokuratury Prokuratura... czytaj dalej » "W tym przypadku odwołanie od decyzji nie przysługuje, a stanowisko nadinspektora Daniela Kołnierowicza jest niezmienne. Komendant wojewódzki policji w Białymstoku pozostaje do dyspozycji swoich przełożonych" - odpisał nam nadkomisarz Tomasz Krupa, rzecznik prasowy komendanta.

Sprawdziliśmy: przepisy dotyczące postępowania dyscyplinarnego, w artykule 135 Ustawy o policji nie przewidują odwołania, jeśli karę wydał komendant główny.

Głośny konkurs

Kara ma związek z wywiadem, którego nadinspektor Kołnierowicz udzielił w rozgłośni Radio5 z Suwałk.

Odnosząc się w nim do zarzutów, jakie pod adresem podlaskiej policji kierowała z trybuny sejmowej posłanka Bożena Kamińska (Platforma Obywatelska), powiedział: - Jeżeli tak bardzo pani Kamińska lubuje się w używaniu anonimów, to może ogłosimy na antenie konkurs na najlepszy anonim o pani Kamińskiej. O majątku, podróżach służbowych, o dotychczasowej jej działalności - wyliczał.

Jedyny taki generał

Szef podlaskiej policji jest pierwszym oficerem z korpusu generałów (nadinspektor to policyjny odpowiednik stopnia generała - red.), który został ukarany w postępowaniu dyscyplinarnym. Kara nagany może zostać jednak usunięta z akt osobowych po sześciu miesiącach, jeśli jego postawa będzie wzorowa.

Komendant ogłosił konkurs na "najlepszy anonim" o posłance. Rusza postępowanie dyscyplinarne Rusza... czytaj dalej » Wcześniej zdarzały się przypadki, gdy komendant główny zamierzał rozpocząć lub rozpoczął postępowanie dyscyplinarne wobec podległych mu generałów, ale żadne nie zostało zakończone, bo wcześniej odchodzili ze służby.

Prokuratura: brak przestępstwa

Po nagłośnieniu przez media wywiadu nadinspektora politycy PO złożyli doniesienie do prokuratury. W połowie ubiegłego miesiąca Prokuratura Okręgowa w Warszawie odmówiła wszczęcia postępowania. W ocenie śledczych nadinspektor nie złamał prawa, ogłaszając konkurs na anonim.

Tomasz Krupa, rzecznik komendanta Kołnierowicza, wyjaśniał naszej redakcji: - Granice przekroczyła posłanka Bożena Kamińska, nie tylko ogłaszając konkurs na anonim dotyczący sytuacji w podlaskiej policji, ale faktycznie go przeprowadzając. Przekroczeniem granic są również formułowane na podstawie anonimów tezy o patologii w podlaskiej policji. Wypowiedź komendanta wojewódzkiego policji była komentarzem do działań pani poseł, a nie ogłoszeniem konkursu. Użyte w wypowiedzi słowo "może" nie oznacza faktu ogłoszenia konkursu. Nadinspektor Daniel Kołnierowicz nie mógł pozostać obojętny w odniesieniu do działań pani poseł.

Zaufany ministra

Komendant Kołnierowicz należy do grona funkcjonariuszy obdarzonych dużym zaufaniem przez nadzorującego policję wiceministra spraw wewnętrznych i administracji Jarosława Zielińskiego. Jak opisywaliśmy na łamach tvn24, był kandydatem do objęcia fotela komendanta głównego policji. Także w ubiegłym tygodniu - gdy już zapadła decyzja o karze w postępowaniu dyscyplinarnym - Kołnierowicz towarzyszył wiceministrowi Zielińskiemu. Wspólnie otwierali komisariat w Mielniku. Według naszych nieoficjalnych informacji - ale potwierdzonych w niezależnych od siebie źródłach z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz u polityków Prawa i Sprawiedliwości - nadinspektor Kołnierowicz był także kandydatem Zielińskiego do objęcia fotela szefa Służby Ochrony Państwa.

- Kandydatura nie znalazła uznania w oczach ministra Joachima Brudzińskiego - usłyszeliśmy od jednego z naszych rozmówców.