Dachował policyjny radiowóz eskortujący prezydenta Botswany

Uczestnicy COP24 poczuli polską zimę. "Było mi trudno oddychać"

Uczestnicy szczytu klimatycznego w Katowicach poczuli to, co mieszkańcy Polski czują co roku: że Polska zimą śmierdzi dymem. To zapach zanieczyszczeń spowodowanych między innymi spalaniem śmieci. Rząd planuje walczyć z ubóstwem energetycznym dopłatami.

