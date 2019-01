Awaria sieci ciepłowniczej w Dąbrowie Górniczej





»

Mieszkańcy kilku dzielnic Dąbrowy Górniczej są od poniedziałkowego popołudnia pozbawieni dostaw ciepła na skutek awarii sieci ciepłowniczej. Według przedstawicieli spółki Tauron Ciepło, jej usuwanie powinno zakończyć się w ciągu kilku najbliższych godzin.

Jak wynika z informacji zamieszczonej na stronie internetowej Tauron Ciepło, przerwa w dostawie ciepła potrwa do "późnych godzin nocnych" i dotyczy dzielnic Centrum, Gołonóg, Łęknice oraz ulic Mickiewicza i Adamieckiego. Spółka na razie nie podaje szacunkowej liczby odbiorców pozbawionych dostaw.



Rzeczniczka Tauron Ciepło Małgorzata Kuś powiedziała, że miejsce awarii udało się zlokalizować i od kilku godzin pracują tam, w trudnych warunkach, brygady remontowe z ciężkim sprzętem. - Robimy wszystko, by trwało jak najkrócej - zaznaczyła.



W województwie śląskim zapowiadana jest kolejna mroźna noc, temperatura w różnych częściach regionu może spaść nawet do minus 9 stopni Celsjusza.