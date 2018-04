"Czy wystarczy panu do pierwszego?". Odpowiada wicepremier Gowin

- To jest jednomyślna decyzja liderów wszystkich trzech partii obozu Zjednoczonej Prawicy - komentował czwartkowe zapowiedzi Jarosława Kaczyńskiego wicepremier Jarosław Gowin. Prezes PiS poinformował między innymi, ze ministrowie przekażą swoje nagrody na cele charytatywne, a do Sejmu trafi projekt obniżający pensje parlamentarzystów o 20 procent. Gowin nie chciał jednak odpowiedzieć na pytanie, czy w związku z tymi decyzjami "wystarczy mu do pierwszego".