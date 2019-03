Samoloty MiG-29 znowu uziemione





Poniedziałkowy wypadek myśliwca MiG-29 to kolejny poważny incydent z udziałem maszyny tego typu w ciągu ostatnich dwóch lat. Loty ponownie wstrzymano.

Miejsce wypadku myśliwca. Zdjęcia z drona W poniedziałek... czytaj dalej » MiG-29 służy w polskim wojsku od 1989 r. Pierwsze samoloty zostały kupione od ZSRR. Kolejne Polska otrzymała od Czech w zamian za śmigłowce Sokół, następne za symboliczne euro przekazały Polsce Niemcy, które rezygnowały z eksploatacji tych maszyn.

Łącznie przed kilku laty Siły Powietrzne dysponowały 32 myśliwcami w 22. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Malborku i 23. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Mińsku Mazowieckim. Przez lata miały opinię bardzo bezpiecznych.

Wypadki myśliwców

W czerwcu 2016 r. na terenie malborskiej bazy, podczas rozruchu technicznego, doszło do pożaru samolotu. Przyczyną była awaria turbostartera. Uszkodzenia były na tyle poważne, że samolot spisano na straty.

18 grudnia 2017 roku doszło do pierwszego wypadku polskiego MiGa-29 w locie. Wieczorem w okolicach Kałuszyna na Mazowszu podchodzący do lądowania w 23. BLT w Mińsku Mazowieckim myśliwiec rozbił się w lesie. Pilot przeżył, mimo że się nie katapultował. Po wypadku loty wstrzymano. MiGi-29 ponownie dopuszczono do lotów 8 stycznia 2018, pod warunkiem dostosowania się do zaleceń Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego (KBWLL) dotyczących szkolenia.

6 lipca 2018 r. doszło do katastrofy – MiG-29 rozbił się w okolicach Pasłęka (woj. warmińsko-mazurskie). Pilot katapultował się, ale nie przeżył wypadku.

Wtedy uziemiono nie tylko MiGi-29, ale i Su-22, wyposażone w ten sam typ fotela wyrzucanego. Loty miały być wstrzymane do czasu wyjaśnienia przyczyn ostatniego wypadku przez KBWLLP. Po katastrofie, w ramach kolejnego kontyngentu do natowskiej misji w przestrzeni powietrznej państw bałtyckich Polska wysłała nie MiGi-29, jak planowano, lecz F-16. Su-22 dopuszczono do lotów pod koniec września ubiegłego roku, na początku listopada wznowiono loty MiGów.

Pytania po śmierci pilota, raportu brak. "Lekceważące podchodzenie do życia polskich żołnierzy" Czym grozi brak... czytaj dalej » Loty wstrzymano ponownie po incydencie 15 lutego bieżącego roku, gdy myśliwiec z bazy w Malborku awaryjnie lądował z powodu rozhermetyzowania kabiny. Pilot musiał użyć awaryjnej instalacji tlenowej. Po pięciu dniach MiGi wróciły do służby, a Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych zapowiedziało, że komisja badająca incydent będzie pracować w swoim trybie.

2822 "zdarzenia lotnicze"

Stan bezpieczeństwa w lotnictwie wojskowym – w tym incydentów i wypadków śmigłowców - był tematem zwołanego na wniosek opozycji posiedzenia sejmowej komisji obrony. PO, Nowoczesna i PSL chciały informacji o okolicznościach katastrofy pod Pasłękiem. MON tłumaczyło, że przyczyny tego wypadku są nadal badane.

Resort obrony zapewnił, że w wojskowym lotnictwie nie ma negatywnych zjawisk, o które pytali posłowie wnioskodawcy - jak obniżanie godzin nalotów czy zaniżanie warunków atmosferycznych lotów. Według przedstawionych wtedy danych, od 1 grudnia 2015 r. do 2 października 2018 r. w Siłach Powietrznych zgłoszono 2822 zdarzenia lotnicze, w tym osiem wypadków i 38 poważnych incydentów. KBWLLP badała w tym okresie 35 zdarzeń lotniczych, z czego 31 dochodzeń zostało zakończonych.

Jako najczęstsze przyczyny zdarzeń lotniczych podano przyczyny techniczne, takie jak zużycie elementów statku powietrznego, nieutrzymanie parametrów technicznych instalacji lub agregatów zabudowanych na pokładzie statku powietrznego, przyczyny środowiskowe np. zderzenie ze zwierzętami lub zassanie ciał obcych do silników. Czynnik ludzki - błędy w pilotażu lub niewłaściwa eksploatacja - był przyczyną sześciu zdarzeń. W trzech przypadkach KBWLLP nie była w stanie ustalić przyczyn.