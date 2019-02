Pod nastolatkami zarwał się lód. Uratował ich przypadkowy świadek

W Częstochowie na jednym ze zbiorników pod nastolatkami zarwał się lód. Na szczęście dla nich, niedaleko znajdował się i widział ich pan Paweł. Ruszył na pomoc.

Do zdarzenia doszło we wtorek na częstochowskim zbiorniku Adriatyk. Trzech nastolatków w wieku około szesnastu lat spacerowało po lodzie. W pewnym momencie lód się załamał i chłopcy wpadli do wody.

Założył się, że odzyska zabawkę. Pod 13-latkiem załamał się lód 13-latek wszedł... czytaj dalej » - Otrzymaliśmy zgłoszenie o osobie, która w wyniku zarwania lodu wpadła do zbiornika w Częstochowie w zbiorniku Adriatyk. Po dojeździe na miejsce zdarzenia okazało się, iż są to trzy osoby. Kiedy dojechaliśmy były pod opieką policji. Nasze działania polegały na udzieleniu pomocy tym osobom oraz na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia i przeszukaniu linii brzegowej - mówi Paweł Gronkiewicz z Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie.

Jeden z mieszkańców, spacerując przy zbiorniku, w pewnym momencie usłyszał - jak to określa - sapanie. Odwrócił się, po czym zobaczył kogoś w wodzie machającego ręką.

"Nie oceniam ich, najważniejsze, że obaj żyją"

Pan Paweł zadzwonił wtedy po pomoc i być może to dzięki niemu chłopcy żyją. - Piękna pogoda, było pusto, nagle słyszę śmiechy, patrzę: trzech młodych ludzi spaceruje, przeszli po tym molo z jednej strony na drugą. W pewnym momencie siedzę sobie i słyszę takie sapanie i tak sobie myślę: czy oni (...) powariowali, jeszcze małpy udają - relacjonuje.

"Nie ma takiego pojęcia jak 'pewny lód'". Ratownicy przestrzegają Im więcej stopni... czytaj dalej » - Ale spojrzałem i widać było, że gość rusza rękami i szarpie się. Pobiegłem, szukałem dużej deski, znalazłem taka 2,5-metrową deskę, wziąłem ją i idę tam, na boso. Widzę, że jest wyrwa, dziura, dookoła lód. Podbiegłem tam, kucnąłem, może klęknąłem czy może położyłem się nawet i tak tę deskę podałem - dodaje.

Jak opisuje pan Paweł, widział on, jak mężczyzna w wodzie traci siły.

- Widzę, że on trzyma jakiś plecak, jest ledwo żywy, ja mówię: puść ten plecak, on go trochę podniósł, patrzę, a tam jest drugi chłopak, którego nie widziałem. On był cztery, pięć minut pod wodą. Wyciągnęliśmy ich na pomost, zaczęliśmy próby pierwszej pomocy - opisuje przebieg zdarzeń.

- Tam pojawił się jeszcze jeden chłopak, który był trochę mokry, ale w momencie jak ja doszedłem z deską, to chyba nie był w wodzie. Moje nerwy, stres, to co przeżyłem… Tego trzeciego zarejestrowałem dopiero jak oni wszyscy byli na brzegu - mówi pan Paweł.

Jak podsumował, "każdy z nas robi głupoty". - Nie oceniam ich, najważniejsze, że obaj żyją - kwituje pan Paweł.