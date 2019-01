Przegląd prasy: Kiszczak i Kaczyński pisali do siebie. Odnaleziono listy

Video: TVN 24

Brudziński: spór wokół osoby Wałęsy toczy się na trzech...

21.02 | Zdaniem Joachima Brudzińskiego, posła PiS, spór wokół osoby Wałęsy toczy się na trzech płaszczyznach. - Jedna to taka nasycona emocjonalnie, płaszczyzna osób zaangażowanych bezpośrednio, dotkniętych tym, co Wałęsa czynił w latach 70., 80. oraz 90. To spór ludzi pamiętających, co się działo na tych etapach. Druga płaszczyzna to spór w oparciu o fakty i dokumenty. Prędzej czy później prawda ujrzy światło dzienne. Trzecia to spór polityczny, który ma konsekwencje międzynarodowe - wyjaśnił. - Na kłamstwie zbudowano podwaliny współczesnej Polski - to są najgorsze konsekwencje, które będziemy ponosić - dodał.

