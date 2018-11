Manicure jak solarium? Coraz więcej czerniaków pod paznokciami





Lekarze ostrzegają: zabiegi, w których wykorzystuje się lampy UV mogą nieść zagrożenie. Na czerniaka pod paznokciem zachorowała między innymi Karolina Jasko, polska modelka mieszkająca w Stanach Zjednoczonych. Materiał programu "Polska i Świat" TVN24.

Jest piękna, młoda i robi karierę za oceanem. Karolina Jasko to miss amerykańskiego stanu Illinois. Ma czerniaka i otwarcie o tym mówi.



- Chcę pokazać innym, że nawet jeśli mają jakieś blizny, to są piękni. Ja chociaż mam pewną skazę, to i tak mogę być Miss Illinois - mówi Karolina Jasko.



Nobel z medycyny za nową terapię nowotworową James P. Allison... czytaj dalej » Karolina walczy z czerniakiem, który pojawił się pod jej paznokciem. A zachorowała najprawdopodobniej dlatego, że zbyt często naświetlała dłonie pod lampami UV w gabinecie kosmetycznym. Lekarze ostrzegają: to takie samo promieniowanie jak w solariach.

- Pojawiły się pierwsze doniesienia co do możliwej szkodliwości lamp UV w odniesieniu do zabiegów na paznokciach. Co więcej, medyczne towarzystwa w Australii i USA wydają ostrzeżenia - wyjaśnia prof. dr hab. Piotr Rutkowski, kierownik Kliniki Nowotworów Tkanek Miękkich Kości i Czerniaków Centrum Onkologii w Warszawie.

Lekarze ostrzegają

Towarzystwa dermatologiczne w USA czy Australii wydały ostrzeżenia, bo tam moda na manicure z wykorzystaniem lamp UV przyszła dużo wcześniej niż do Polski. Nadal jest to jednak na tyle nowe, że wciąż nie ma konkretnych badań.

Onkolodzy zauważyli jednak wzrost liczby czerniaków pod paznokciem, i to u młodych kobiet. Obecnie tylko w warszawskim Centrum Onkologii to jeden procent wszystkich czerniaków. W USA to 2 procent, czyli około dwa tysiące przypadków.

Zabiegi manicure, do których wykorzystuje się lampy z promieniowaniem ultrafioletowym, są bardzo popularne, a kobiety korzystają z nich często. W sondzie ulicznej przeprowadzonej przez reporterkę TVN24, jedna z młodych kobiet wyznała, że zabiegi wykonuje regularnie od roku - co dwa, trzy tygodnie. Pytana, czy się nie boi promieniowania UV, powiedziała, że nie.

Kochała opaleniznę, teraz ostrzega. "Nie chodzi choroba po lasach, tylko po ludziach" Zawiniły częste... czytaj dalej » Inna z kobiet stwierdziła, że nie zastanawiała się nad skutkami naświetlania. - Ale co w dzisiejszych czasach nie powoduje raka? - dodała.

"Zachowałbym tylko umiar i ostrożność"

Podczas jednego zabiegu dłonie naświetlają się pod lampami UV przez około dziesięć minut. To dawka promieni zalecana na cały dzień.

- Jak dowiedziałam się o tym, wymieniłam wszystkie lampy na lampy ledowe. Są dużo bezpieczniejsze, nie są rakotwórcze, inna jest długość fali - mówi Anna Korzeniewska z salonu kosmetycznego Mani Mania. W tym salonie na manicure hybrydowy z wykorzystaniem lamp ledowych decyduje się siedem na dziesięć klientek.

Lekarze mimo to zalecają umiar i ostrożność.

Lepiej oddać się w ręce profesjonalistów niż eksperymentować w domu. Do tego dobrze jest przed zabiegiem posmarować dłonie kremem z filtrem, najlepiej założyć rękawiczki i odsłaniać jak najmniejszy fragment skóry.

- Nie siałbym paniki. Zachowałbym tylko umiar i ostrożność - podkreśla prof. Rutkowski.

Warto też być uważnym i obserwować skórę także pod paznokciami. Czerniaka łatwo pomylić z siniakiem. O wiele trudniej go wyleczyć.