"Czas decyzji: debata". Transmisja w TVN24 i tvn24.pl

Video: tvn24 Tomczyk o słowach Szyszki: spuścizna Platformy to nie tylko...08.10 | - Ja przyznaję się, spuścizna Platformy to nie tylko tysiące żłobków, które powstały, ale też przedszkola, drogi, autostrady, inwestycje. To jest rzeczywiście spuścizna Platformy i tego w tej ostatniej kadencji zabrakło. Zabrakło nowych żłobków, przedszkoli, nowych dróg, inwestycji i to jest ogromny problem tego rządu - powiedział poseł PO-KO Cezary Tomczyk. Skomentował słowa byłego ministra środowiska Jana Szyszki, który powiedział podczas debaty w Pruszkowie, że żłobki "to spuścizna po poprzednim systemie, komunistycznym, ale również i PO".