Choinka, zakupy, kolejki. Polacy "najbardziej zestresowaną świętami nacją"





To już ostatnia gwiazdkowa prosta i tradycyjne zakupy last minute. Bożonarodzeniowe szaleństwo właśnie weszło w decydującą fazę. Ważą się losy wigilijnych potraw i prezentów dla najbliższych, a z tym nieodłącznie związane są nerwy. Materiał magazynu "Czarno na białym".

- Już nam czasu brakuje, takie jest szaleństwo, wszędzie kolejki. Ludzi mnóstwo - mówi jeden z mężczyzn, którzy odwiedzili galerię handlową na krótko przed świątecznym weekendem.

Polacy zestresowani

- Zakupy są najgorsze. Trzeba wybrać prezenty, nie wiadomo, czy trafimy, jest presja decyzyjna, co kupić (...). Czas przed świętami stresuje (...). Całą atmosferą, prezentami, wszystkim, to jest po prostu nerwówka - dodają kolejni klienci sklepu pytani przez reporterów.

Z przeprowadzonego niedawno badania wynika, że gwiazdkowe zakupy stresują ponad jedną trzecią Polaków. 68 procent boi się, że nie znajdzie właściwego prezentu, a 46 procent, że w szale zakupów straci kontrolę nad wydatkami.

Źródło: tvn24 Jesteśmy najbardziej zestresowanym świętami narodem w Europie

- Jesteśmy najbardziej zestresowanym świętami nacją - mówi Alicja Wysocka-Świtała z biura prasowego firmy PayPal.

- Gotują, sprzątają, chcą się pokazać z jak najlepszej strony. I to jest ten stres - mówi jedna z klientek centrum handlowego. - Tak jak z przyjazdem teściowej, też się człowiek zawsze stresuje. Nie wiadomo, po co - dorzuca mężczyzna stojący obok.

Choinka? Też stres

Już sam wybór choinki może być prawdziwą męczarnią - która lepsza, prawdziwa czy sztuczna?

Austriak Ernst Sailer nie nie ma wątpliwości. Prawdziwa. - Może nie wygląda ładnie, ale zaraz ją ozdobię i zobaczycie, że dostanie nowe życie - wyjaśnia.

Nowe życie choinka Sailera dostaje co roku, już od 21 lat. Nieco wyblakła i nie przypomina już drzewka, jakim była, gdy udekorowano ją po raz pierwszy. Jednak w tym przypadku wcale nie chodzi o kolor czy urodę, a o wspomnienia.

- Przeżyliśmy z nią nasze najpiękniejsze święta, sam jestem zaskoczony, że przetrwała przez te wszystkie lata - mówi Austriak.

Z kijem baseballowym na choinkę

Podobne sentymenty i wszechobecny gwiazdkowy klimat nie trafiają jednak do wszystkich. Ci, którzy od świątecznej atmosfery dostają gorączki, mogą dać upust swojej irytacji - w Londynie, w specjalnym pokoju, do którego nie przychodzi się, by poczuć magię świąt, a po to, by wyładować emocje. Można zniszczyć świąteczne drzewka i ozdoby, na przykład przy pomocy kija baseballowego.

- Wszystko mnie denerwuje, świąteczne piosenki, zimowa pogoda. (...) Wielu ludzi nie cierpi tej atmosfery, dekoracji, tak jak ja - wyjaśniają odwiedzający to miejsce.