Video: tvn24

Polska himalaistka o akcji ratunkowej na Nanga Parbat

27.01| Polska ekipa ratunkowa wyruszyła dwoma helikopterami na pomoc uwięzionym pod szczytem Nanga Parbat Tomaszowi Mackiewiczowi i Francuzce Elisabeth Revol. Zdaniem himalaistki Kingi Baranowskiej, ratownicy dotrą na miejsce najwcześniej za 1,5 dnia. Mowa o czasie, który upłynie od momentu wylądowania w bazie; ekipa ratunkowa najprawdopodobniej wyląduje bowiem na wysokości 4200 km n.p.m, co oznacza, że będzie miała do przejścia jeszcze 3 kilometry. Standardowo taki odcinek przechodzi się w 3 dni, przy sprzyjających warunkach można go skrócić o połowę. Nic nie wskazuje jednak na to, żeby takie warunki zaistniały. - Jeżeli jest wiatr 100 km/h na 7 tysiącach metrów, a taka jest prognoza na dzisiaj, to ciężko nawet ustać, a co dopiero się wspinać - mówi Kinga Baranowska we "Wstajesz i weekend" w TVN24.

