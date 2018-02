23.02.2018 | Pierwszy Polak w kosmosie zostanie zdegradowany? "To jest dla mnie...

Video: Maciej Knapik / Fakty TVN

Lotnik, kosmonauta, generał w Polsce jest tylko jeden - Mirosław Hermaszewski. PiS chce go zdegradować do stopnia szeregowca przy okazji karania twórców stanu wojennego. Właśnie w stanie wojennym generał Hermaszewski został członkiem WRON. Tyle, że on sam miał o tym dowiedzieć się z telewizji.

