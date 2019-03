Czarnecki porównał Kaczyńskiego do Piłsudskiego. "Idą wybory, każdy chce się podlizać"

Jarosław Kaczyński jest jak Józef Piłsudski - powiedział w czwartek europoseł PiS Ryszard Czarnecki. Jego słowa wywołały szereg komentarzy. - Idą wybory i każdy chce się podlizać, przypodobać prezesowi - ocenił rzecznik PSL Jakub Stefaniak. Ewa Kopacz z PO porównała argumentację Czarneckiego do "opowiadania dowcipów", a Maria Koc z PiS podkreśliła, że Kaczyński "jest jedną z najwybitniejszych postaci współczesnej polityki i pięknie się zapisze na kartach polskiej historii".

W czwartkowym wydaniu "Faktów po Faktach" w TVN24 Czarnecki stwierdził, że "Jarosław Kaczyński jest jak Józef Piłsudski: dla siebie nic, dla Polski wszystko".

Oglądaj Wideo: tvn24 Czarnecki: Jarosław Kaczyński jest jak Józef Piłsudski: dla siebie nic, dla Polski wszystko

Słowa europosła Prawa i Sprawiedliwości komentowali w piątek w Sejmie politycy.

"Idą wybory i każdy chce się podlizać prezesowi"

"Jarosław Kaczyński jest jak Józef Piłsudski: dla siebie nic, dla Polski wszystko" Jarosław... czytaj dalej » - Był taki film "Być jak John Malkovich" - przypomniał Jakub Stefaniak, rzecznik Polskiego Stronnictwa Ludowego. - Myślę, że teraz PiS-owcy powinni nagrać film "Być jak Jarosław Kaczyński", taką telenowelę - komentował.

Jak dodał, "idą wybory i każdy chce się podlizać, przypodobać prezesowi". - Myślę, że takie porównania będą - dodał Stefaniak.

Kopacz: Czarnecki opowiada dowcipy

Była premier Ewa Kopacz z Platformy Obywatelskiej stwierdziła, że "Czarnecki w kampanii doszedł do wniosku, że najlepszym sposobem na zdobywanie głosów będzie opowiadanie dowcipów".

- Jestem przekonana, że jedyna rzecz, która mogłaby łączyć w tej chwili Piłsudskiego z Kaczyńskim, to takie zapędy autokratyczne. Natomiast generalnie Piłsudski był osobą, która dbała o jedność narodu. W przeciwieństwie do prezesa PiS-u, który dzieli Polaków na lepszy i gorszy sort - powiedziała.

"Wielki patriota, który pracuje dla Polski"

Dlaczego Kaczyński nie odebrał wezwania od Giertycha? "To wynika z prozaicznego faktu" Prezes PiS... czytaj dalej » Ze słowami Czarneckiego zgodziła się Maria Koc, wicemarszałek Senatu z Prawa i Sprawiedliwości.

- Pan prezes jest taki - podkreśliła. - Nie chciałabym porównywać prezesa do nikogo, ale to jest rzeczywiście wielki patriota, który pracuje dla Polski - dodała.

Jej zdaniem Kaczyński "całą swoją działalnością zawodową i polityczną pokazał, że sprawy Polski są dla niego najważniejsze". - W takich kategoriach to trzeba rozpatrywać. To nie jest człowiek, który zabiega o jakieś profity dla siebie. W żadnym wypadku, chyba każdy to przyzna - mówiła Koc.

Dodała, że prezes PiS "prywatnie jest bardzo skromnym człowiekiem, bardzo skromnie żyje, ale jest wielkim patriotą i działa na rzecz Polski". - Myślę, że nawet przeciwnicy polityczni tak uważają i często to podkreślają - zaznaczyła.

W jej ocenie "pan prezes Kaczyński jest jedną z najwybitniejszych postaci współczesnej polityki i pięknie się zapisze na kartach polskiej historii".

Oglądaj Wideo: tvn24 Maria Koc: Kaczyński to wielki patriota, który pracuje dla Polski