Komisja Europejska musi przeanalizować, na ile zaproponowane przez Polskę zmiany wychodzą naprzeciw jej oczekiwaniom - powiedział szef polskiego MSZ Jacek Czaputowicz po czwartkowym spotkaniu w Brukseli z wiceszefem Komisji Europejskiej Fransem Timmermansem. Ten przyznał, że Komisja odnotowuje postęp, "ale pora na podsumowanie będzie, gdy pojawią się decyzje polskiego parlamentu".

Tematami rozmowy Fransa Timmermansa i Jacka Czaputowicza były reformy sądownictwa w Polsce oraz praworządność.

"Odnotowujemy postęp"

- Była to bardzo konstruktywna rozmowa, przeszliśmy przez wszystkie problemy, które leżą obecnie na stole - poinformował dziennikarzy wiceszef Komisji Europejskiej.



Timmermans zaznaczył, że wspólne prace trwają i wszystkie kwestie są szczegółowo omawiane. - Odnotowujemy postęp, ale pora na podsumowanie będzie, gdy pojawią się decyzje polskiego parlamentu - zastrzegł.

"Chcemy wykazać pewne otwarcie"

Jacek Czaputowicz mówił, że zależy mu na tym, aby "zamknąć spór i zająć się sprawami ważnymi dla Unii Europejskiej".

- Nie mogę powiedzieć, że nastąpił przełom, mogę powiedzieć, że dialog trwa - zaznaczył.

Jak podkreślił, "chcemy wykazać pewne otwarcie na postulaty Komisji po to, żeby zamknąć tę sprawę, zająć się sprawami innymi, ważnymi w UE takimi jak budżet".

Jacek Czaputowicz zaznaczył, że Timmermans wskazywał między innymi na kwestię skargi nadzwyczajnej do Sądu Najwyższego oraz kwestii powoływania asesorów. Komisja Europejska musi przeanalizować, na ile zmiany zaproponowane w polskim prawie wychodzą naprzeciw jej oczekiwaniom.

- Frans Timmermans powiedział, że zobaczy, jak to prawo jest sformułowane i podejmie właściwą decyzję co do kontynuowania dalszego dialogu i ewentualnie do uchylenia czy też wycofania artykułu 7, na co byśmy oczekiwali - powiedział Jacek Czaputowicz.

- Jako strona polska wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom Komisji Europejskiej. Oczekujemy, że Komisja podejmie właściwą decyzję - przekonywał minister.

Jak powiedział w czwartek poseł PiS Marek Ast, w piątek na stronie Sejmu ma zostać opublikowany projekt nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym i niektórych innych ustaw, ograniczający liczbę podmiotów uprawnionych do składania skargi nadzwyczajnej oraz dotyczący kwestii powoływania asesorów.