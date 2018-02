Szef MSZ: po południu spotkam się z ambasador Izraela





Zaprosiłem ambasador Izraela Annę Azari do Ministerstwa Spraw Zagranicznych - powiedział na konferencji prasowej szef MSZ Jacek Czaputowicz. Dodał, że spotkanie zorganizowano na prośbę strony izraelskiej.

- Dzisiaj po południu będziemy się widzieć, żeby omówić te wszystkie kwestie - powiedział minister. - Nie jest to bynajmniej chęć jakiegoś pouczania, czy też narzucania stanowiska Polski, natomiast chęć poznania argumentów jako pewien element dialogu.

Czaputowicz podkreślił, że po jego powołaniu na stanowisko szefa MSZ ambasada Izraela wystąpiła z prośbą o spotkanie. Odpowiedział na nie - jak wyjaśnił - pod koniec ubiegłego tygodnia.

"Walka o prawdę historyczną należy do polskiej racji stanu" Polska historia... czytaj dalej » - To będzie nasza pierwsza rozmowa po tym, jak zostałem powołany na ministra spraw zagranicznych. Chcę poznać argumenty, chcę porozmawiać, chcę wytłumaczyć nasze stanowisko - dodał minister Czaputowicz.

Minister: grupa robocza gotowa jechać do Tel Awiwu

Czaputowicz powiedział, że "zbliżeniu służy" także powołanie przez premiera Mateusza Morawieckiego grupy roboczej, która ma wyjaśniać stronie izraelskiej intencje polskiego rządu. Przypominał, że także Izrael zapowiedział utworzenie podobnego zespołu.

- Myślę, ze teraz strona izraelska oczekuje na bieg wydarzeń w Polsce, na to, co się wydarzy w tych dniach, jaka będzie decyzja pana prezydenta - stwierdził.

- Z naszej strony zespół jest gotowy do wyjazdu. Już odpowiedzieliśmy pozytywnie na sugestię Izraela, by pierwsze spotkanie odbyło się w Tel Awiwie - powiedział, dodając, że to świeża decyzja sprzed półtorej godziny. Podkreślił, że spór z Izraelem "nie jest to twarda różnica stanowisk, tylko pewnych interpretacji".

"Część kampanii wyborczej"

Szef ukraińskiego parlamentu: przyjmiemy oświadczenie w sprawie ustawy o IPN Parlament Ukrainy... czytaj dalej » Czaputowicz pytany był również o wizytę izraelskiego ministra edukacji i jego wypowiedź. Jak podały izraelskie media Naftali Bennett, który w środę ma przybyć z wizytą do Polski zapowiedział, że będzie mówił o udziale Polaków w mordowaniu Żydów. "Jestem zdeterminowany, by wyraźnie powiedzieć to, co historia już udowodniła - polski naród miał swój udowodniony udział w mordowaniu Żydów w czasie Holokaustu" - oświadczył Bennett cytowany przez anglojęzyczny portal Times of Israel.

- Ta część jego wypowiedzi, która mówi o potrzebie dialogu, oczywiście jest do przyjęcia, pokrywa się z naszym stanowiskiem. Natomiast nazywanie Polski, Polaków jako tych, którzy uczestniczyli w Holokauście - uważam, że to jest niepotrzebne, przedwczesne. Powinniśmy dążyć do pewnego porozumienia. Najpierw rozmawiać, a później dążyć do wypracowania stanowiska w tej sprawie - dodał minister.



Zauważył, że w Izraelu toczy się kampania wyborcza. Dodał, że "musimy też brać poprawkę na pewne sformułowania polityków izraelskich", które - według szefa MSZ - są kierowane są nie tyle do Polski, ile do swojego elektoratu.



Czaputowicz zaznaczył, że MSZ nie pośredniczy w rozmowach dotyczących wizyty Bennetta w Polsce. Głównym rozmówcą izraelskiego ministra byłoby Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

"Bardzo cenne" stanowisko

Hofman: weto ustawy o IPN jest niemożliwe Prezydent nie ma... czytaj dalej » Szef polskiej dyplomacji odniósł się także do oświadczenia ministra spraw zagranicznych Niemiec Sigmara Gabriela.

W sobotnim oświadczeniu nawiązującym do dyskusji, jaką wywołała nowelizacja ustawy o IPN Gabriel stwierdził, że "Polska może być pewna, że jakakolwiek próba zafałszowania historii, jak w sformułowaniu 'polskie obozy koncentracyjne', zostanie przez nas w sposób jasny i zdecydowany odrzucona". - Nie ma najmniejszej wątpliwości, jeśli chodzi o to, kto był odpowiedzialny za obozy koncentracyjne. To zorganizowane masowe morderstwo zostało popełnione przez nasz naród i nikogo innego. Jeśli byli pojedynczy kolaboranci, to oni nic tu nie zmieniają - dodał.



Odnosząc się do tego stanowiska Czaputowicz podkreślił, że jest ono dla Polski "bardzo cenne". Jak podkreślił, w niedzielnej rozmowie telefonicznej z Gabrielem został przez niego zapewniony, że "to stanowisko będzie podtrzymywane". - Że nie ma co do tego wątpliwości, a nawet, że ono było niezmienne, ono się nie zmieniło, tak było zawsze i tak będzie i Polska może liczyć na stanowisko Niemiec w tym zakresie - zaznaczył szef MSZ.



- Odbieram to jako ważny głos w dyskusji, która toczy się w światowych mediach, który na pewno zostanie usłyszany na świecie, także w Izraelu i Waszyngtonie. Z tego się bardzo cieszymy, liczymy na dalszą współpracę z Niemcami w różnych aspektach naszej działalności, bo to świadectwo tutaj też otwiera i to stanowisko tutaj te możliwości szerzej - mówił minister.



- Znamy też postulaty niektórych dziennikarzy niemieckich, by ująć ten problem może jeszcze w innych oświadczeniach czy to rządu, czy parlamentu. Uważam, że to byłby właściwy krok - zaznaczył Czaputowicz.

Oglądaj Wideo: tvn24 Szef MSZ: Gabriel zapewnił, że stanowisko Niemiec w sprawie Holokaustu będzie podtrzymywane

Ruch po stronie prezydenta

Ambasador Izraela: brak weta prezydenta sprawi, że będzie trudniej o dialog - Jeśli prezydent... czytaj dalej » Senat w ubiegłym tygodniu przyjął bez poprawek nowelizację ustawy o IPN, która wprowadza kary grzywny lub więzienia do lat trzech za przypisywanie polskiemu narodowi lub państwu odpowiedzialności między innymi za zbrodnie popełnione przez III Rzeszę Niemiecką.

Nowelizacja, jeszcze przed poparciem jej przez Senat, wywołała kontrowersje między innymi w Izraelu, USA i na Ukrainie. Krytycznie odniosły się do niej władze Izraela. Ambasador Izraela Anna Azari zaapelowała o zmianę nowelizacji. Podkreśliła, że "Izrael traktuje ją jak możliwość kary za świadectwo ocalałych z Zagłady".

O ponowne przeanalizowanie noweli zaapelowała strona amerykańska. Nowelizacja czeka na decyzję prezydenta, który może ją podpisać, zawetować bądź skierować do Trybunału Konstytucyjnego.

Polskie MSZ wyjaśniało, że celem nowelizacji jest "walka ze wszystkimi formami negowania oraz fałszowania prawdy o Holokauście".