Czaputowicz: ciągle oczekujemy, że szef dyplomacji Izraela wycofa swoje słowa





Ciągle oczekujemy wycofania się Israela Kac ze swoich słów - powiedział w piątek w Brukseli minister spraw zagranicznych Polski Jacek Czaputowicz. Dodał, że jeśli tak radykalne wypowiedzi padają ze strony osoby pełniącej funkcję szefa dyplomacji, to "jest to niepokojące".

W czwartek p.o. szefa izraelskiej dyplomacji Kac oświadczył, że nie żałuje swej wypowiedzi o tym, że Polacy "wysysają antysemityzm z mlekiem matek" i powtórzył, że "wielu Polaków" współpracowało z nazistami. Jego wypowiedź dla telewizji Kanał 13 zrelacjonował m.in. portal "Times of Israel". Magdziak-Miszewska: polski antysemityzm silniejszy niż izraelski antypolonizm Polska przez 30... czytaj dalej »

"Ciągle oczekujemy wycofania się z tych słów"

- Nie przystoi mu jako dyplomacie stosowanie takich porównań, one są niewłaściwe, obarczające odpowiedzialnością naród polski za antysemityzm. To nie jest akceptowalne i powszechna krytyka na świecie tej wypowiedzi dowodzi tego, że mamy tutaj podstawę do zmiany tego postępowania, takie głosy radykalne mogą się pojawić, ale jeśli jest to głos osoby, która pełni funkcję ministra spraw zagranicznych, to jest to niepokojące - powiedział Czaputowicz.



Pytany, czy przewiduje jakieś spotkania z szefem MSZ Izraela Czaputowicz odpowiedział: "Nie przewidujemy takiego spotkania, natomiast ciągle oczekujemy wycofania się z tych słów".