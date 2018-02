Czaputowicz: zaprosiłem Fransa Timmermansa do Warszawy

8.02 | Frans Timmermans skierował prośbę, żeby obniżyć temperaturę sporów w Warszawie, że krytyka sędziów jako całości czasami jest może zbyt ostra. Myślę, że to są ważne uwagi - powiedział Jacek Czaputowicz. Szef polskiej dyplomacji w czwartek spotkał się z wiceszefem Komisji Europejskiej i zaprosił go do Warszawy.

