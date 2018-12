"Relacje polsko-amerykańskie kończą ten rok na plusie"

Foto: Twitter/@USEmbassyWarsaw Video: tvn24

Schetyna: ambasador Mosbacher przedstawiła dobry plan...

12.12 | Ambasador USA Georgette Mosbacher dużo czasu poświęciła kwestii zniesienia wiz dla Polaków. Jest dobry plan i dobry pomysł, by to się stało, ambasador ma to dobrze przygotowane - mówił we wtorek szef sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych, lider PO Grzegorz Schetyna po spotkaniu z ambasador.

»