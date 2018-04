Foto: tvn24 Video: Uwaga TVN

Komenda: myślałem, że ja zaraz wyjdę, że powiedzą, że to...

15.03 | Komenda powiedział, że największy żal ma do sąsiadki, bo to "od niej wszystko się zaczęło". Kiedy po raz pierwszy został zatrzymany przez policję, sądził, że "zaraz wyjdzie" na wolność. - Po prostu myślałem, że ja zaraz wyjdę, że to jest tylko chwila, że powiedzą, że to jest pomyłka i opuszczę komendę wojewódzką - powiedział. - Niestety potoczyło się inaczej.

»