Rośnie liczba zakażonych wirusem HIV w Polsce

Video: tvn24

"Polska i Świat". "Projekt Test". Zachęcają do badań na HIV

26.06 | Rusza projekt test - kampania, która ma przekonać Polaków do badania na HIV. Cały czas to duży, wstydliwy problem, ale nie należy go lekceważyć i myśleć, że nas to nie dotyczy, bo liczba zachorowań wzrasta, a wielu żyje w niewiedzy, że jest zarażonych.

