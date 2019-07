Przegląd prasy. Rośnie liczba pijanych kierowców. "Kary są zbyt niskie"





»

W tym roku policja zatrzymała już ponad 63 tysiące pijanych kierowców. To o ponad 3200 więcej niż w tym samym okresie ubiegłego roku - podała w środę "Rzeczpospolita".

Kamil Durczok nie trafi do aresztu. Sąd nie zgodził się z prokuraturą Sąd rejonowy w... czytaj dalej » Jak napisała "Rzeczpospolita", dotąd liczba pijanych kierowców systematycznie spadała, ale w tym roku nastąpił nieoczekiwany zwrot.

"Negatywny trend"

"Niestety liczba prowadzących pod wpływem alkoholu wzrosła w tym roku o 5,4 procenta w porównaniu z tym samym okresem roku ubiegłego. Jeśli ten negatywny trend się utrzyma, to czeka nas roczny wzrost rzędu niemal 11 procent. A to dużo" - powiedział "Rzeczpospolitej" Radosław Kobryś z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji.



Dziennik wskazał, że "w tym roku (do poniedziałku 29 lipca) policja zatrzymała już 63 383 pijanych kierowców - to o 3219 więcej niż w tym samym okresie roku ubiegłego (w całym minionym roku - 104 tys.)".

"Trzy czwarte z nich dopuściło się przestępstwa, bo kierowało, mając ponad pół promila alkoholu, co oznacza, że nie wsiedli do auta po piwie, ale raczyli się większą ilością i raczej mocniejszego trunku" - czytamy.

"Rocznie kierowcy z promilami powodują 5-6 procent wypadków. Do czerwca z ich winy powstało 715 zdarzeń (o 48 mniej), w których życie straciło 79 osób (spadek o 25), ale więcej z nich zostało rannych (922 - wzrost o 25)" - podała "Rzeczpospolita".

Dziennik dodaje, że w minionym półroczu kierujący po alkoholu spowodowali więcej kolizji - ponad 4 tysiące, co oznacza wzrost o 413.

"Rzeczpospolita" zwraca uwagę, że "temat ostatnio mocno wybrzmiał za sprawą Kamila Durczoka, który prowadząc z 2,6 promila alkoholu, wpadł na drogowe słupki i doczekał się zarzutów nie tylko za jazdę w stanie nietrzeźwości, ale i za spowodowanie zagrożenia katastrofy w ruchu lądowym - co niektórzy uznali za działanie na wyrost".

"Notujemy wzrost spożycia alkoholu w populacji"

Miał dwa promile i prowadził tira. Zatrzymali go inni kierowcy - Jechał od... czytaj dalej » Ilona Buttler z Instytutu Transportu Samochodowego pytana, skąd po dekadzie spadków wziął się wzrost liczby nietrzeźwych kierowców, odpowiedziała, że "przede wszystkim notujemy wzrost spożycia alkoholu w populacji, który musiał przełożyć się na takie dane".

"Problem sygnalizowaliśmy już dwa lata temu, kiedy pojawiły się pierwsze niepokojące sygnały w statystyce" - dodała.

Przeciętny Polak wypija nie mniej niż 11,1 litra czystego alkoholu rocznie.

"Wymierzane kary są zbyt niskie"

Jak przypomina gazeta, prawo jest jednoznaczne. Jazda w stanie nietrzeźwym jest przestępstwem z art. 178a par. 1 k.k., za które grozi do dwóch lat więzienia.

"Ale surowe wyroki są rzadkością. Z tego artykułu w 2017 roku sądy skazały około 48 tysiące osób - co piątej wyrok zawiesiły. Za kraty trafiło 660 osób. Jedynie ośmiu wymierzono najwyższą karę. Zwykle sądy stosują tu grzywny i to minimalne - do 1 tysiąca złotych" - czytamy.

"Trzeba zrewidować politykę prewencyjną. Mamy bardzo restrykcyjne przepisy, ale wymierzane kary są zbyt niskie, by pełniły oczekiwaną funkcję" – zaznaczyła w rozmowie z "Rzeczpospolitą" Iwona Buttler.