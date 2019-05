Uzależnienie, które dotyka dzieci. Leczenie może trwać latami

Video: TVN24 BiS

Uzależnienie od gier jako choroba psychiczna

19.06 | Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) oficjalnie uznała uzależnienie od gier wideo jako chorobę natury psychicznej. Ma to pomóc lekarzom na całym świecie w lepszym diagnozowaniu uzależnionych graczy oraz globalnej ocenie zjawiska. WHO nazwała gry komputerowe "cyfrową heroiną" i podkreśliła, że jest to "jedna z najbardziej uzależniających substancji na świecie". Materiał programu "24 Godziny".

»