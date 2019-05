W Polsce łatwiej odciąć, niż leczyć. "Amputacja jest jakby najtańszym leczeniem"

W Polsce przeprowadza się coraz więcej amputacji z powodu tak zwanej stopy cukrzycowej. Pacjenci przychodzą do lekarzy za późno, problemem jest też żmudna i kosztowna terapia. - Amputacja jest jakby najtańszym leczeniem, które przynosi - w cudzysłowie - zysk szpitalowi - przyznaje diabetolog, profesor Leszek Czupryniak. Materiał magazynu "Polska i Świat" w TVN24.

Pan Jerzy Sawczuk chorujący na cukrzycę cierpi też z powodu poważnego jej powikłania - stopy cukrzycowej. - Byłem strażakiem i skaleczyłem palec podczas pożaru - opowiada.

Lekarze chcieli amputować jej nogę. Znalazła specjalistę, który pomógł ją uratować Pani Monika dwa... czytaj dalej » W ranę wdała się infekcja i rozwinęła się sepsa. W jego rodzinnym mieście chirurdzy mieli tylko jeden pomysł na rozwiązanie sytuacji - przeprowadzenie amputacji.

- W Białej Podlaskiej nie leczą cukrzycy ani stóp cukrzycowych, tylko obcinają - mówi pan Jerzy.

"Mogą nadepnąć na gwóźdź i nie poczuć tego"

W Warszawskim Szpitalu Klinicznym lekarze zajęli się zakażeniem, uratowali mężczyźnie życie, teraz próbują uratować jego stopę. - Ranę należy oczyszczać. Należy kontrolować stężenie cukru we krwi, ciśnienie tętnicze i leczyć zakażenie antybiotykami - tłumaczy profesor Leszek Czupryniak, kierownik Kliniki Diabetologii i Chorób Wewnętrznych WUM.

Mateusz Mieczkowski z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego zwraca uwagę, że pacjenci z zespołem stopy cukrzycowej "poprzez upośledzenie czucia w nodze nie są w stanie rzetelnie ocenić stanu swoich stóp". - Mogą nadepnąć na gwóźdź i nie poczuć tego - dodaje.

To efekt słabego ukrwienia stóp u osób chorych na cukrzycę. Między innymi z tego powodu pacjenci często trafiają do lekarza, gdy stan ran jest zaawansowany.

Wzrost liczby amputacji

W 2014 roku liczba pacjentów hospitalizowanych w Polsce z powodu amputacji stopy cukrzycowej wynosiła 3700. W 2015 spadła do poziomu 3600, ale już w 2017 roku wzrosła do czterech tysięcy. W Polsce przypadków amputacji stopy z powodu powikłań cukrzycy jest kilka razy więcej niż w krajach Europy Zachodniej.

Źródło: TVN 24 Amputacje stopy cukrzycowej w Polsce (dane w tysiącach przypadków)

Jedna kolejka wiosny nie czyni. Służba zdrowia wciąż jest chora Raport o stanie... czytaj dalej » - Ten wskaźnik wynosi od ośmiu do dwunastu na 100 tysięcy mieszkańców w różnych województwach Polski. Natomiast w takich krajach, jak Niemcy, Anglia czy Stany Zjednoczone, on się plasuje na poziomie od trzech do czterech na 100 tysięcy mieszkańców - zwraca uwagę specjalistka diabetolog, doktor Beata Mrozikiewicz-Rakowska.

Najgorsza sytuacja panuje w województwie śląskim. W 2012 roku zabieg amputacji stopy przeszło tam 655 pacjentów, cztery lata później już 682 pacjentów, a rok później - 737, co oznacza aż 8-procentowy wzrost w skali jednego roku.

- Wskaźnik amputacji na Śląsku jest najwyższy w Polsce, co wynika z tego, że po pierwsze, jest to bardzo duża aglomeracja. Po drugie, paradoksalnie, nasycenie opieką diabetologiczną powoduje, że zgłaszają się do nas również chorzy spoza województwa - ocenia profesor Krzysztof Strojek ze Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu.

Źródło: TVN 24 Wzrost przypadków amputacji stopy cukrzycowej w województwie śląskim

"Amputacja jakby najtańszym leczeniem"

Diabetolog z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego profesor Leszek Czupryniak mówi, że w kraju brakuje dostępu do profesjonalnego leczenia stopy cukrzycowej, często żmudnego i kosztownego.

- Amputacja jest jakby najtańszym leczeniem, które przynosi - w cudzysłowie - zysk szpitalowi - przyznaje profesor. - Leczenie przewlekłe nie jest tak finansowane i pacjent ze stopą cukrzycową przynosi zawsze straty szpitalowi - mówi.

Grzegorz Niżnikowski z powodu cukrzycy stracił już duży palec, teraz walczy o ocalenie stopy. O chorobie dowiedział się w dzień swoich 40. urodzin. - Tu trafiłem do poradni diabetologicznej, żeby bardziej unormować cukier, żebym nie stracił całej nogi po prostu - wyjaśnia.

Bez palca można żyć i pracować. Tymczasem amputacja całej stopy to znacznie poważniejszy problem, eliminujący wiele osób z życia zawodowego.