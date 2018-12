Fidżi, Nigeria, Watykan. Dzień pełen spotkań prezydenta i premiera

Video: tvn24

Zegar tyka

04.09 | Tragiczny pożar w Grecji, z niespotykanym dotąd ogniem walczyły też Szwecja i Kalifornia, a wszystko przez rekordowe w tym roku upały, nawet za kołem podbiegunowym było ponad 30 stopni Celsjusza, jak w Afryce. Z drugiej strony tajfuny, najsilniejszy od 25 lat uderzył właśnie w Japonię, nawałnice i ulewy, nawet tam, gdzie deszczu dotąd nie było, jak na Spitsbergenie. Skutki ocieplenia klimatu mocno dały o sobie znać, a to dopiero początek tego, co wkrótce czeka ziemię, jeśli człowiek nie przestanie jej dewastować - tak alarmują ci, którzy na co dzień badają przyczyny i skutki zmian klimatycznych. Życie bez prądu to tylko jedno z zagrożeń, ale realnych bardziej niż może się nam to teraz wydawać. Magdalena Raczkowska-Kazek.

