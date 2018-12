Premier Fidżi, wielki książę Luksemburga, Arnold Schwarzenegger. Z kim spotka się prezydent





W niedzielę w Katowicach rozpoczął się szczyt klimatyczny COP24. Mimo że w stolicy Górnego Śląska nie pojawią się między innymi Donald Trump, Emmanuel Macron czy Angela Merkel, szczyt będzie dla Andrzeja Dudy okazją do rozmów z gośćmi z całego świata. Kancelaria Prezydenta opublikowała kalendarz jego spotkań.

COP24, czyli 24. sesja Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, rozpoczęła się w niedzielę i potrwa do 14 grudnia. W trakcie szczytu w Katowicach planowane jest przyjęcie pełnego pakietu wdrażającego paryskie porozumienie klimatyczne - pierwszą w historii międzynarodową umowę zobowiązującą wszystkie państwa świata do działań na rzecz ochrony klimatu.

Kalendarz spotkań prezydenta

Kancelaria Prezydenta opublikowała w niedzielę kalendarz spotkań dwustronnych Andrzeja Dudy w ramach szczytu w Katowicach.

W poniedziałek prezydent rozpocznie rozmowy o 14.15 i spotka się kolejno z: prezydentem Słowenii Borutem Pahorem, sekretarzem stanu Stolicy Apostolskiej ks. Kardynałem Pietro Parolinem, prezydentem Szwajcarii Alainem Bersetem, prezydentem Nigerii Muhammadu Buharim, prezydentem Czarnogóry Milo Djukanoviciem, premierem Fidżi Josaią Voreqe Bainimaramą, prezydentem Macedonii Gjorgem Ivanovem.

Wtorkowe spotkania prezydent rozpocznie o 9.30 od rozmowy z Arnoldem Schwarzeneggerem, gubernatorem Kalifornii. Później spotka się z: prezydentem Nepalu Bidhya Devi Bhandari, wielkim księciem Luksemburga Henrykiem i prezesem Solar Impulse Foundation Bertrandem Piccardem.

Spotkania będą trwały od kilkunastu do 30 minut.

Prezydent rozmawiał z sekretarzem generalnym ONZ

Jeszcze w niedzielę odbyło się nieoficjalne spotkanie prezydenta Dudy z sekretarzem generalnym ONZ Antonio Guterresem - poinformował szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski.

Dodał, że rozmowa toczyła się w prezydenckiej rezydencji na Zamku w Wiśle i dotyczyła polityki klimatycznej i międzynarodowej.

Wielcy nieobecni

Wiceszef MSZ Bartosz Cichocki mówił w piątek w Radiu Zet, że na szczycie w Katowicach nie będzie prezydentów między innymi: USA - Donalda Trumpa, Rosji - Władimira Putina, Francji - Emmanuela Macrona oraz Ukrainy - Petra Poroszenki; nie pojawi się też kanclerz Niemiec Angela Merkel. Według Cichockiego "świadczy to o tych państwach - na ile poważnie traktują sprawy klimatyczne".

Na COP24 nie przyjedzie też premier Francji Edouard Philippe, który wcześniej zapowiadał swoją obecność. Taka decyzja związana jest z trwającym w Paryżu protestem "żółtych kamizelek".

Philippe zwrócił się z prośbą do ministra do spraw transformacji ekologicznej i solidarnościowej Francois de Rugy, by "przewodniczył francuskiej delegacji" na COP24 - poinformowała jego kancelaria.