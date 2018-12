Rusza COP24. Prezydent i premier od poniedziałku w Katowicach

Foto: Andrzej Grygiel/PAP Video: Fakty TVN

Wielcy nieobecni na klimatycznym szczycie. "Klęska polskiej...

Katowice stały się klimatycznym centrum świata. Przynajmniej w założeniach, bo na liście ważnych nieobecnych na szczycie COP24 jest coraz więcej nazwisk. Ci, którzy przyjadą, będą rozmawiać o walce ze zmianami w klimacie. W Polsce klimatu do zmian w podejściu do węgla brak. Jest za to smog.

