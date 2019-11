"Izba Dyscyplinarna w dalszym ciągu będzie wykonywać powierzone jej zadania"

Video: Fakty TVN

TSUE wydał wyrok. "Rząd nie powinien tego lekceważyć"

Sąd Najwyższy powinien zbadać, czy nowa Izba Dyscyplinarna SN jest niezależna - brzmi wyrok unijnego Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu. Także kwestia niezależności wybranej przez polityków nowej Krajowej Rady Sądownictwa musi zostać rozstrzygnięta przez SN. - To jest wielka porażka nadzwyczajnej kasty - stwierdził minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Pierwsza prezes SN prof. Małgorzata Gersdorf wzywa do zmian legislacyjnych, aby usunąć wątpliwości co do niezależności KRS i Izby Dyscyplinarnej. Dodaje, że to czas na odbudowanie zaufania do sądownictwa.

