Scenariusze dla Polski po odpowiedzi z Komisji Europejskiej

Video: tvn24

Jak należy wykonać zalecenie TSUE?

20.11 | - Jesteśmy w takim momencie, gdzie sama odpowiedź staje się też pytaniem do Komisji Europejskiej o to, jak należy wykonać to zalecenie, decyzję Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu - relacjonował we wtorek, po otrzymaniu przez Komisję informacji od Polski o zastosowaniu się do tzw. środków tymczasowych, reporter TVN24 Maciej Sokołowski

»