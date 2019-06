Są wyniki egzaminu gimnazjalnego i egzaminu ósmoklasisty

Marcin Smolik, dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, podał na zwołanej w piątek konferencji średnie wyniki egzaminu gimnazjalnego i egzaminu ósmoklasisty. W tym roku w sumie przystąpiło do nich ponad 717 tysięcy uczniów.

Obecny na konferencji w siedzibie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej był też minister edukacji narodowej Dariusz Piontkowski. Poinformował, że egzamin gimnazjalny zdawało ponad 345 tysięcy uczniów, a ósmoklasisty ponad 372 tysięcy.

Egzamin gimnazjalny. Wyniki

Uczniowie III klas gimnazjów, którzy w kwietniu przystąpili do obowiązkowego egzaminu gimnazjalnego, za rozwiązanie zadań z języka polskiego uzyskali średnio 63 procent punktów możliwych do otrzymania, a z matematyki - 43 procent - podała w piątek Centralna Komisja Egzaminacyjna.

Za zadania z historii i wiedzy o społeczeństwie średni wynik uzyskany przez uczniów to 59 procent punktów, a za zadania z przedmiotów przyrodniczych (czyli biologii, chemii, fizyki i geografii) - 49 procent punktów.

Gimnazjaliści musieli przystąpić także do pisemnego egzaminu z języka obcego. Przeprowadzany był on na dwóch poziomach: podstawowym i rozszerzonym.

Średni wynik uzyskany przez gimnazjalistów z egzaminu na poziomie podstawowym z języka angielskiego to 68 procent punktów, z niemieckiego - 51 procent, z rosyjskiego - 59 procent, z francuskiego - 72 procent, z hiszpańskiego - 73 procent, z włoskiego - 64 procent.

Średni wynik z egzaminu na poziomie rozszerzonym z angielskiego to 53 procent punktów, z niemieckiego - 43 procent, z rosyjskiego - 52 procent, z francuskiego - 80 procent, z hiszpańskiego - 82 procent, z włoskiego - 81 procent.

Egzamin ósmoklasisty. Wyniki

Na konferencji CKE poinformowano też o średnich wynikach uczniów VIII klas szkół podstawowych, którzy w kwietniu przystąpili do obowiązkowego egzaminu ósmoklasisty. Za rozwiązanie zadań z języka polskiego uzyskali średnio 63 procent punktów możliwych do otrzymania, a z matematyki - 45 procent.

Ósmoklasiści musieli przystąpić także do pisemnego egzaminu z języka obcego. Przeprowadzany był on na jednym poziomie.

Średni wynik uzyskany przez gimnazjalistów z egzaminu z języka angielskiego to 59 procent punktów, z niemieckiego - 42 procent, z rosyjskiego - 48 procent, z francuskiego - 61 procent, z hiszpańskiego - 56 procent, z włoskiego - 58 procent.

Wstępną informację o wynikach osiągniętych na egzaminie ósmoklasisty przedstawiono w piątek na konferencji prasowej w Warszawie. Swoje indywidualne wyniki drogą elektroniczną mogą poznać także już sami uczniowie.