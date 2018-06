"Pogonić" Timmermansa? Cimoszewicz: no proszę bardzo, niech spróbują

Timmermans będzie starał się przekonać Morawieckiego do podjęcia jakichś działań. Ale w tej chwili, wobec nieuchronności wejścia w życie ustawy o Sądzie Najwyższym, nie bardzo sobie wyobrażam, co Morawiecki mógłby zrobić - mówił w "Faktach po Faktach" były premier Włodzimierz Cimoszewicz.

Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Frans Timmermans w poniedziałek przyjedzie do Warszawy. Ma spotkać się z premierem Mateuszem Morawieckim, z którym - jak napisał na Twitterze - będzie "rozmawiać o praworządności", czyli o zmianach w sądownictwie.

"Człowiek numer jeden"

Były premier Włodzimierz Cimoszewicz, poproszony w "Faktach po Faktach" o komentarz do sygnałów ze strony prawicowych mediów, że należałoby "pogonić" wiceszefa KE, odparł: - No proszę bardzo, niech spróbują.

- Jeżeli chcą wymyślić sposób na ostateczne przekonanie Komisji Europejskiej, żeby podjęła dalej idące kroki w realizacji procedury artykułu 7, to proszę bardzo, to jest najlepsza metoda - dodał Cimoszewicz.

Podkreślił, że "nie da się pominąć Timmermansa" w rozmowach o praworządności.

- Chociaż (Jean-Claude) Juncker jest jego przełożonym jako szef Komisji, to każdy ma przypisane swoje kompetencje. Timmermans odpowiada za tego typu zagadnienia i jest człowiekiem numer jeden do kwestii praworządności w państwach członkowskich - wyjaśnił były premier.

"Siekiera już wisi"

Cimoszewicz przyznał, że "nie spodziewa się żadnych zmian" w polskim sądownictwie, do których miałaby doprowadzić wizyta Timmermansa.

- Timmermans będzie starał się przekonać Morawieckiego do podjęcia jakichś działań. Ale w tej chwili, wobec nieuchronności wejścia w życie ustawy o Sądzie Najwyższym, nie bardzo sobie wyobrażam, co Morawiecki mógłby zrobić. Nawet, gdyby chciał. Ta siekiera już wisi i 3 lipca ona spadnie - mówił gość "Faktów po Faktach". Tego właśnie dnia wejdzie w życie ustawa o SN.



Były premier tłumaczył, że KE mogłaby "wykonać ruch i wystąpić do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości o zajęcie się tą sprawą i wydanie tymczasowego postanowienia, zawieszającego realizację ustawy o Sądzie Najwyższym".

- Trudno powiedzieć czy Komisja to zrobi. Ale jeśli rozmowy Timmermansa w Warszawie będą wskazywały na wyraźny brak dobrej woli z polskiej strony, to nie wyobrażam sobie, żeby Timmermans mógł cokolwiek innego rekomendować - podkreślił Cimoszewicz.