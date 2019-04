Jest jedyną pacjentką w Polsce z taką chorobą. Ministerstwo odmówiło refundacji leku

Foto: Shutterstock Video: tvn24

Nie ma pieniędzy na leki dla chorych na raka

05.03 | 60 chorych na raka pacjentów z lubelskiego szpitala klinicznego nr 4 nie dostaje gwarantowanych im leków, bo nie ma na to pieniędzy w Narodowym Funduszu Zdrowia. W tej sytuacji szpital może albo odsyłać pacjentów do innych placówek, albo się zadłużać. - Nóż się w kieszeni otwiera, to jest niedopuszczalna sytuacja - mówią pacjenci z Lublina.

