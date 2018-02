Foto: Google Maps Video: tvn24

"Kolejek nie da się zmniejszyć dekretem". Lekarz odpowiada...

08.01 | Jeżeli do tego systemu nie dodamy trochę pieniędzy, to nie zlikwidujemy tych kolejek - powiedział we "Wstajesz i wiesz" w TVN24 Marcin Sobotka z Porozumienia Rezydentów OZZL, komentując propozycję ministra zdrowia, aby "ustawowo zadekretować maksymalny okres oczekiwania pacjentów". - Podczas spotkania z Radziwiłłem, nie chcieliśmy rozmawiać o pieniądzach dla siebie. Chcieliśmy rozmawiać o pieniądzach, które zasilą cały system opieki zdrowotnej - dodał.

