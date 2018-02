Sędzia w stanie spoczynku kandydatem do KRS. Centrum Informacyjne Sejmu: przepisy nie zabraniają zgłoszenia





Foto: tvn24 | Video: tvn24 Ostatnim ujawnionym kandydatem do KRS jest sędzia w stanie spoczynku (materiał "Polski i Świata"

Przepisy wskazują że mandat członka Krajowej Rady Sądownictwa wygasa w razie między innymi przejścia lub przeniesienia sędziego w stan spoczynku. Przepis ten nie ma zastosowania do kandydatów - poinformowało w piątek Centrum Informacyjne Sejmu.

Zapowiadają interwencję w resorcie Ziobry. "Ustawa nie przewiduje odmowy" Platforma... czytaj dalej » W piątek posłanka Nowoczesnej Kamila Gasiuk-Pihowicz poinformowała na Twitterze, że otrzymała pismo od marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego "z listą kandydatów do upolitycznionej KRS".

"Znajduje się na niej ppłk. Mariusz Lewiński, który jest sędzią w stanie spoczynku. Tymczasem opinia BAS, którą zleciłam wprost mówi, że sędzia w stanie spoczynku nie może być sędzią KRS" - napisała.



Posłanka zamieściła też skan pisma z Biura Analiz Sejmowych, w którym wskazano m.in., że sędzia w stanie spoczynku nie może być sędzią KRS.

"Orzecznictwo Sądu Najwyższego i Trybunału Konstytucyjnego charakteryzują istotę stanu spoczynku, uznając osobę będącą w stanie spoczynku za 'nieczynną' w sferze zajmowanego dotychczas urzędu - czytamy w piśmie Biura Analiz Sejmowych.



Podkreślono też, że sędziowie w stanie spoczynku nie są uprawnieni do zgłoszenia kandydata na członka Rady. Jak zaznaczono w "literaturze podkreśla się, że sędziowie wybrani do KRS muszą zostać wybrani 'spośród sędziów'".

Przepis ma zastosowanie do członków KRS

Sędzia w stanie spoczynku z kilkudziesięcioma sprawami dyscyplinarnymi. Ostatni kandydat do KRS Sędzia Mariusz... czytaj dalej » Do sprawy odniosło się w komunikacie Centrum Informacyjne Sejmu.

"Ustawa o Krajowej Radzie Sądownictwa nakłada na Marszałka Sejmu obowiązek niezwłocznego przekazania posłom oraz podania do publicznej wiadomości wszystkich zgłoszeń sędziów-kandydatów na członków KRS, spełniających wymogi proceduralne. Służby prawne Kancelarii Sejmu badały przedłożone dokumenty pod kątem prawidłowości złożenia wymaganej liczby podpisów" - czytamy w komunikacie CIS.



Podkreślono, że w przypadku kandydatów wspartych podpisami sędziów "w drodze wymiany korespondencji z Ministrem Sprawiedliwości potwierdzono, że osoby podpisane pod zgłoszeniami mają status sędziego". "Z właściwych sądów pozyskano także pisemne informacje o kandydatach, w tym m.in. o ich dorobku orzeczniczym" - zaznaczono.



"Rolą Marszałka Sejmu i służb prawnych Kancelarii jest realizowanie przepisów ustawy, a te nie zabraniają umieszczenia w zgłoszeniu sędziego w stanie spoczynku. Z kolei art. 14 ustawy o KRS mówi, że mandat członka Rady wygasa w razie m.in. przejścia lub przeniesienia sędziego w stan spoczynku. Oznacza to, że przepis ten nie ma zastosowania do kandydatów lecz do członków Krajowej Rady Sądownictwa" - podkreśla CIS.



"Nie przesądzając o słuszności opinii sporządzonej przez Biuro Analiz Sejmowych, na wniosek posła opozycji, podkreślamy, że Kancelaria Sejmu zapewnia ich autorom pełną swobodę wyrażania poglądów naukowych" - podkreśla Centrum Informacyjne Sejmu.

Lista 18 kandydatów

Co mówią o kandydatach do Krajowej Rady Sądownictwa ich dokumenty Kandydatów na... czytaj dalej » W czwartek CIS podało pełną listę 18 kandydatów do KRS. Są to: Dariusz Drajewicz, Jarosław Dudzicz, Grzegorz Furmankiewicz, Marek Jaskulski, Joanna Kołodziej-Michałowicz, Jędrzej Kondek, Teresa Kurcyusz-Furmanik, Ewa Łąpińska, Zbigniew Stanisław Łupina, Leszek Mazur, Maciej Andrzej Mitera, Maciej Nawacki, Dagmara Pawełczyk-Woicka, Robert Pelewicz, Rafał Puchalski, Paweł Kazimierz Styrna, Mariusz Witkowski oraz Mariusz Lewiński.



Zgodnie z nowelizacją ustawą o KRS podmiotami uprawnionymi do zgłoszenia propozycji kandydatów do KRS są grupy 25 sędziów oraz grupy co najmniej dwóch tysięcy obywateli. Kandydaci są wskazywani spośród sędziów Sądu Najwyższego, sądów powszechnych, administracyjnych i wojskowych.



Termin zgłaszania kandydatów na członków KRS upłynął pod koniec stycznia. DSejmu wpłynęło 18 zgłoszeń. Jak poinformował wcześniej dyrektor CIS Andrzej Grzegrzółka, lista osób popierających kandydata (sędziów, obywateli) to "załączniki do zgłoszenia, które zgodnie z art. 11c ustawy o KRS nie są podawane do publicznej wiadomości".

Członków do KRS wybierze Sejm

Sejm ma wybierać członków KRS co do zasady większością trzech piątych głosów, głosując na ustaloną przez sejmową komisję listę 15 kandydatów. W przypadku niemożności wyboru większością 3/5, głosowano by na tą samą listę, ale o wyborze decydowałaby bezwzględna większość głosów.



W styczniu Krajowa Rada Sądownictwa zaapelowała do sędziów, by nie zgadzali się kandydować w wyborach nowych członków KRS. Według Rady żaden sędzia nie powinien wziąć udziału w tych wyborach, aby "dochować wierności ślubowaniu sędziowskiemu.