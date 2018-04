Funkcjonariusze z Centralnego Biura Śledczego Policji rozbili grupę, która zdaniem śledczych oferowała sprzedaż i renowację cennych, zabytkowych samochodów. Wartość jednego pojazdu wynosiła średnio 150 tysięcy złotych. Straty oszukanych wyceniono na co najmniej 3,5 miliona złotych.

Grupa mogła działać od 2015 do 2018 roku na terenie województw podkarpackiego, świętokrzyskiego i mazowieckiego - ustalili śledczy.

Najpierw zepsuli auto, potem chcieli naprawiać. Za 500 zł. Mechanicy-oszuści znów w rękach policji O tej dwójce... czytaj dalej » Z zebranego przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Śledczego Policji materiału wynika, że podejrzani zawierali umowy dotyczące renowacji zabytkowych samochodów znanych marek.

Sprzedawali pojazdy, które nie istniały

Jednak zdaniem policjantów z CBŚP podejrzani wcale nie mieli zamiaru wywiązywać się z tych obietnic. Jak ustalono w toku śledztwa, właścicieli aut wprowadzano w błąd co do postępów prac renowacyjnych, prezentując fałszywą dokumentację zdjęciową. Przywłaszczone w ten sposób pojazdy grupa przestępcza sprzedawała.

Według funkcjonariuszy oferowano także do sprzedaży zabytkowe samochody, które w rzeczywistości nie istniały. Pokrzywdzonymi były osoby z terenu Polski, a także innych krajów Unii Europejskiej. W większości przypadków wartość jednego auta przekraczała ponad 150 tysięcy złotych.

Śledczy informują, że podejrzani rejestrowali samochody, a także same karoserie, uzyskując karty ewidencyjne ruchomych zabytków techniki. Przedstawiane do sprzedaży zabytkowe pojazdy były oferowane kilku nabywcom jednocześnie, a kontrahenci wpłacali znaczne kwoty pieniędzy na ich zakup i renowację. Łącznie straty oszacowano na co najmniej 3,5 miliona złotych.

Zabezpieczono ponad milion złotych

Kradzione, hiszpańskie, "klonowane". Odzyskali samochody warte ponad milion Funkcjonariusze... czytaj dalej » Policjanci z CBŚP pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Tarnobrzegu zatrzymali sześć osób w województwach podkarpackim, świętokrzyskim oraz w Warszawie. Pięć jest podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej.

Wobec dwóch z nich zastosowano środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy. Kolejnych zatrzymanych objęto zakazami opuszczania kraju i poręczenia majątkowe. Ponadto śledczy zabezpieczyli posiadany przez grupę przestępczą majątek na łączną kwotę miliona złotych.

Odzyskano również zabytkowe samochody i części do ich renowacji - na łączną kwotę około 627 tysięcy złotych.

Policjanci nie wykluczają dalszych zatrzymań w tej sprawie.