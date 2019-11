Cudzoziemcy w ciężarówkach przerzucani przez Polskę. Grupa przestępcza rozbita





Funkcjonariusze Straży Granicznej i Centralnego Biura Śledczego Policji pod nadzorem Prokuratury Krajowej rozbili zorganizowaną grupę przestępczą, zajmującą się przerzutem cudzoziemców. Osoby te - w tym Wietnamczycy - były przewożone przez Polskę na zachód Europy w specjalnych skrytkach umieszczonych w ciężarówkach. 10 zatrzymanych w sprawie usłyszało już prokuratorskie zarzuty.

W ostatnim czasie w śledztwie dotyczącym tej grupy w województwie dolnośląskim, lubuskim, wielkopolskim i mazowieckim zatrzymano 10 osób, w tym dziewięciu Polaków i Wietnamczyka.

Wszyscy usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się organizowaniem cudzoziemcom nielegalnego przekraczania granicy Polski. Jednej z tych osób postawiono także zarzut kierowania tą grupą.

- Zatrzymani to w większości mieszkańcy Dolnego Śląska w wieku od 22 do 51 lat - powiedziała rzecznik Prokuratury Krajowej Ewa Bialik.

Źródło: CBŚP Zatrzymani zajmowali się przerzutem cudzoziemców na zachód Europy

Wskazała, że wobec dziewięciu z nich sąd zastosował tymczasowy areszt, natomiast wobec jednego zatrzymanego - dozór policji, zakaz opuszczania kraju i 10 tysięcy złotych poręczenia majątkowego. Podejrzanym może grozić do ośmiu lat więzienia.

10 Wietnamczyków w ciężarówce ze sklejką Dziesięcioro... czytaj dalej » Bialik dodała, że w toku postępowania zarzuty usiłowania nielegalnego przekroczenia granicy Polski przedstawiono 8 obywatelom Wietnamu. - Kilku z nich zostało już deportowanych. Pozostali przebywają w specjalnym ośrodku deportacyjnym - wskazała.

Byli przewożeni ciężarówkami

Rzeczniczka komendanta Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej mjr Joanna Konieczniak poinformowała, że wyjaśniając okoliczności tej sprawy funkcjonariusze już wcześniej nie dopuścili do przemytu 21 cudzoziemców. - Osoby te wpadły podczas nielegalnego przekraczania granicy naszego kraju. Na bazie ustaleń polskich służb zatrzymano także 13 osób na terytorium Niemiec i Wielkiej Brytanii - powiedziała.

Jak dodała, cudzoziemcy, w tym Wietnamczycy, byli przewożeni z Rumunii w schowkach w przestrzeniach ładunkowych ciężarówek.



- Skrytki te były specjalnie skonstruowane, umieszczone za przewożonym towarem i nie dawały ukrytym w nich cudzoziemcom możliwości samodzielnego wydostania się. Podróż w skrajnie ciężkich warunkach trwała kilkadziesiąt godzin - powiedziała Konieczniak. Cudzoziemcy byli też przewożeni przez członków grupy wypożyczonymi autami typu kamper.

Źródło: CBŚP SG i CBŚP rozbiły grupę zajmującą się przerzutem cudzoziemców

W Polsce oczekiwali na finalny transport

Rzeczniczka CBŚP kom. Iwona Jurkiewicz podkreśliła z kolei, że wszystko wskazuje na to, iż grupa działała w całej Europie. - Jej członkowie organizowali kanały przerzutowe cudzoziemcom, rozpoczynające się w Rumunii poprzez Polskę aż do Niemiec, Wielkiej Brytanii i Francji. Za taką podróż każdy z cudzoziemców miał zapłacić od 6,5 do 20 tysięcy dolarów - dodała.



Jak poinformowała, z ustaleń śledczych wynika, że przerzut cudzoziemców odbywał się etapami. - Polska była miejscem, gdzie przemycane osoby przebywały w oczekiwaniu na finalny transport do miejsca docelowego - powiedziała Jurkiewicz.



Przedstawiciele służb nie wykluczają kolejnych zatrzymań, także w innych krajach Unii Europejskiej.