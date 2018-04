CBA zatrzymało byłego ministra sprawiedliwości

Pozostałe informacje

W drodze nad Morskie Oko spłoszyły się dwa konie, ciągnące wóz z turystami. Zwierzęta staranowały budkę z biletami do... czytaj dalej »

Platforma Obywatelska składa dwa zawiadomienia, do prokuratury i CBA, w sprawie sprzedaży kolekcji obrazów należącej do rodziny... czytaj dalej »

Od 5 sierpnia nie są wydawane żadne zezwolenia na pracę dla obywateli Korei Północnej. Polska stosuje się do rezolucji ONZ w... czytaj dalej »

Do pewnego momentu szło nieźle. 25-latek włamał się na teren cukierni w Zduńskiej Woli (woj. łódzkie) i cierpliwie wynosił łup... czytaj dalej »

Odtwórz: Skok na cukiernię. "Do kryjówki prowadził jajeczny ślad"

13:24

Odtwórz: Duda: Solidarność nie będzie się tłumaczyć z wynajęcia sali dla ONR

Proszę zapytać prezydenta Gdańska, bo to on wydał zgodę na marsz ONR w sobotę. Gdyby nie było marszu, nie zwrócono by się także... czytaj dalej »