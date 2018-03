Video: TVN24 BiS

Ekspert o patriotach: kupujemy system, który nie istnieje

23.03 | - To, co kiedyś miało kosztować 10,5 mld dol, obecnie kosztuje ok 7 mld. W przyrodzie i finansach nie ma dowolności. Z czegoś musiano zrezygnować - ocenił w rozmowie z TVN24 BiS Wojciech Łuczek, wydawca magazynu "Raport WTO". Jak dodawał, "kupujemy system, który nie istnieje, dlatego, że on dopiero zostanie utworzony w naszej konfiguracji"

