"Służby specjalne upolitycznione jak nigdy dotąd". Były szef CBA zarzuca "przekroczenie uprawnień"

25.04 | Paweł Wojtunik złożył do prokuratury zawiadomienie, w którym zarzuca przekroczenie uprawnień przez szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego Ernesta Bejdę. Były szef CBA w zawiadomieniu powołał się na ustalenia dziennikarzy magazynu "Czarno na białym" i portalu tvn24.pl dotyczące poszukiwania haków na byłych szefów służb przez byłego agenta CBA Wojciecha J. W czwartek do sprawy odniósł się Marcin Kierwiński (PO), który przypomniał, że Platforma wzywała do dymisji szefa CBA Ernesta Bejdy. - W świetle informacji, które państwo pokazaliście w materiale "Czarno na białym" sprawa jest oczywista. Mieliśmy do czynienia z nielegalnym wykorzystywaniem służb do celów politycznych, z działaniem na zasadzie: dajcie mi człowieka, a paragraf się znajdzie - powiedział.

