Była prezes sądu pozwała Zbigniewa Ziobrę. Minister nie przyszedł

Przed Sądem Okręgowym w Warszawie ruszył w poniedziałek proces, w którym sędzia i była prezes Sądu Okręgowego w Krakowie Beata Morawiec pozwała ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobrę po tym, jak zwolnił ją ze stanowiska. Szef resortu sprawiedliwości nie pojawił się w sądzie. Kolejna rozprawa w drugiej połowie stycznia.

Nadzwyczajny zespół zbada sytuację w krakowskim sądzie. "Nie chcę się dorwać do sędzi Morawiec" Specjalny zespół... czytaj dalej » Podczas poniedziałkowej rozprawy rozpoczynającej cywilny proces przeciw ministrowi sprawiedliwości, wniósł on o przełożenie rozprawy. Adwokat reprezentujący skarb państwa (resort sprawiedliwości) w tej sprawie przekazał, że minister Ziobro nie może uczestniczyć w poniedziałkowej rozprawie ze względu na swoje obowiązki, ale chce wypowiedzieć się na początku procesu.

Sąd odrzucił wniosek Ziobry. Zdecydował też, że w procesie nie przesłucha żadnych świadków, o których wnosili pozywający i pozwany. Dopuścił jedynie zeznania stron. Reprezentujący sędzię Morawiec Michał Krok wniósł o zweryfikowanie tej decyzji sądu i przesłuchanie przynajmniej części świadków zgłoszonych przez wnoszących pozew.

Radca prawny nie zgodził się również, aby obecna w warszawskim sądzie, sędzia Morawiec zeznawała w poniedziałek. Wniósł o to, aby zeznań stron, trzyosobowy zawodowy skład, wysłuchał podczas jednej rozprawy.

Sąd, wobec takiego wniosku przedstawiciela strony skarżącej, wyznaczył kolejną rozprawę na drugą połowę stycznia.

Sędzia domaga się przeprosin

Była prezes krakowskiego sądu: wszystko, co było dobre, poszło w zapomnienie Przez 30 lat... czytaj dalej » Sędzia Morawiec - odwołana w listopadzie 2017 r. prezes Sądu Okręgowego w Krakowie - na początku stycznia złożyła do Sądu Okręgowego w Warszawie pozew dotyczący naruszenia jej dóbr osobistych przez ministra sprawiedliwości. W pozwie domaga się ustnych przeprosin ze strony ministra lub jego zastępcy oraz wpłaty 6-krotności minimalnego wynagrodzenia na Fundację Dom Sędziego Seniora.

Odwołując sędzię Morawiec z funkcji Ziobro miał - według pozywających - podać niezwiązane w żaden sposób z osobą prezes, informacje o działaniach w ramach śledztwa dotyczącego korupcji w krakowskich sądach. Według kierowanego przez niego Ministerstwa Sprawiedliwości, w komunikatach nie odwołuje się wprost do powiązań korupcyjnych prezes, ale wskazuje na "brak należytego nadzoru nad administracją sądu".

- Samo zestawienie tych informacji spowodowało, że wszyscy odbiorcy łączą osobę pani sędzi Morawiec ze sprawą korupcji w wymiarze sprawiedliwości, co narusza jej dobre imię i godność sprawowania urzędu – podkreślał reprezentujący sędzię Krok.

"Bardzo łatwo zniszczyć autorytet"

- Jest to dla mnie okoliczność całkowicie niezrozumiała. Doprowadziła do tego, że zostałam przedstawiona w mediach jako szef zorganizowanej grupy przestępczej i generalnie moja osoba została wykorzystana w sposób taki, że naruszyło to nie tylko moje dobra osobiste jako Beaty Morawiec, ale przede wszystkim moje dobra osobiste jako osobę wykonującą zawód sędziego, która musi mieć odpowiedni szacunek społeczny - tłumaczyła w poniedziałek Beata Morawiec.

- Bardzo łatwo zniszczyć autorytet (...). Buduje się go wiele lat, a traci w sekundę - podkreśliła.

Już po odwołaniu ze stanowiska prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie, w połowie stycznia Beata Morawiec została prezesem Zarządu Głównego Stowarzyszenia Sędziów Themis.