Połamane drzewa, zerwane dachy, ewakuowane obozy. Ponad pół tysiąca interwencji

Łącznie 541 zdarzeń związanych głównie z silnymi wiatrami odnotowali od poniedziałkowego popołudnia na terenie województwa śląskiego strażacy z tego regionu. Uszkodzonych zostało blisko 30 dachów. We wtorek rano prądu nie miało ponad 3,3 tysiąca odbiorców. Ewakuowano również 171 osób przebywających na czterech obozach dla młodzieży.

Jak wynika z wtorkowego porannego raportu służb kryzysowych wojewody śląskiego, w godzinach od 17.30 w poniedziałek do 5.30 we wtorek Państwowa Straż Pożarna odnotowała w województwie śląskim 541 zdarzeń związanych z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, przede wszystkim z silnym wiatrem.

Najwięcej takich zdarzeń odnotowano w powiatach: gliwickim (117), bielskim (43), żywieckim (36), a także w Zabrzu (34), Rudzie Śląskiej (33) i Katowicach (30). Uszkodzone zostały dachy na 25 budynkach mieszkalnych oraz trzy dachy na budynkach gospodarczych (z czego jeden został zerwany). Strażacy nie mieli informacji o osobach poszkodowanych czy poważnych utrudnieniach komunikacyjnych.

Ponad 3 tysiące osób bez prądu

We wtorek rano działające przy wojewodzie śląskim Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Katowicach miało dane o ponad 3,3 tysiącach odbiorów w całym regionie pozbawionych dostaw energii elektrycznej.

Jeden z mieszkańców Gliwic zwrócił uwagę, że duże zniszczenia spowodowała burza, która trwała ledwie parę minut. - Bardzo duży wiatr. Tak jakby trąba powietrzna przeszła w kierunku Gliwic - dodał.

- W pewnym momencie zaczęła się bardzo silna wichura. Brzozy zaczęły się mocno giąć. Potem przybiegła koleżanka i powiedziała, że jedna brzoza poleciała na dwa auta - relacjonował inny mieszkaniec.

Jeszcze w poniedziałek po południu utrudnienia związane z warunkami pogodowymi dotknęły pasażerów portu lotniczego Katowice. Z tej przyczyny do Warszawy przekierowano stamtąd samolot linii Wizz Air lecący z londyńskiego lotniska Luton, do Modlina skierowano z kolei czarter linii Ryanair Sun z tureckiego Dalamanu, a do Wrocławia rejs Ryanaira z brytyjskiego Birmingham.

Zerwane dachy w Solnikach Wielkich

Rzecznik oleśnickiej straży pożarnej Marcin Purzyński powiedział we wtorek, że burza z gradem i silnym wiatrem poczyniła największe szkody w trzech miejscowościach w gminach Bierutów i Dziadowa Kłoda na Dolnym Śląsku.

- W Solnikach Wielkich zerwane zostały częściowo lub w całości cztery poszycia dachowe, a w Paczkowie i Dalborowicach po jednym z dachów. W tej ostatniej miejscowości zerwany dach pokrywał zarówno część gospodarczą, jak i mieszkalną budynku - powiedział strażak.

Dodał, że jednostki z powiatu oleśnickiego wyjeżdżały w poniedziałek wieczorem 26 razy do zdarzeń związanych z połamanymi konarami drzew. Zanotowano 10 powalonych drzew i zalanie jednego budynku.

171 osób ewakuowanych z obozów dla młodzieży

W poniedziałek ewakuowano łącznie 171 osób przebywających na obozach dla młodzieży. Do prewencyjnej ewakuacji z powodu nawałnic doszło w miejscowościach: Margole (województwo lubelskie), Iłża (województwa mazowieckie), Kurozwęki (województwo świętokrzyskie) oraz Marydół (województwo wielkopolskie).

Jak poinformował rzecznik prasowy komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej starszy brygadier Paweł Frątczak, w miejscowości Margole w powiecie biłgorajskim (województwo lubelskie) w lesie wystąpił silny, porywisty wiatr, który uniemożliwił rozbicie obozu. 18 uczestników obozu ewakuowano na prywatny teren wójta gminy, który zobowiązał się zapewnić im nocleg.

W Iłży (powiat radomski, województwo mazowieckie), z uwagi na warunki atmosferyczne oraz ostrzeżenia meteorologiczne kierownik obozu podjął decyzję o ewakuacji 42 osób do pobliskiej leśniczówki. Po poprawie warunków atmosferycznych harcerze wrócili do obozowiska.

W miejscowości Kurozwęki (powiat staszowski, województwo świętokrzyskie) kierownik obozu zdecydował o ewakuacji do pobliskiej szkoły 50 osób przebywających na terenie obozowiska. Ewakuowano również 61 osób z obozu w miejscowości Marydół (powiat ostrzeszowski, województwo wielkopolskie). Powodem były ostrzeżenia meteorologiczne.

