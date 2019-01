Brudziński: w sprawie Stefana W. zabrakło dobrej wymiany informacji i kojarzenia faktów

Video: tvn24

Kosiniak-Kamysz: zlekceważono przestrogę matki Stefana W....

30.01 | Lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz dziękował za to, że wniosek o informację został zrealizowany; jednocześnie podkreślił, że debaty na ten temat powinny być kontynuowane, a opinia publiczna informowana na bieżąco. Wyraził nadzieję, że to jest początek "przywrócenia debaty i normalnego dialogu w Sejmie", ale i niepokój, że "wiele razy padała informacja o chorobie psychicznej Stefana W., choć nie ma pewności, czy w momencie popełnienia zbrodni był on poczytalny czy nie". Podkreślił, że nie może to być dla instytucji państwa usprawiedliwieniem.

