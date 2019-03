Miał grozić śmiercią prezydentom 10 miast. Brudziński potwierdza jego zatrzymanie





»

Sprawca tych gróźb już od kilku godzin jest zatrzymany - napisał w nocy z poniedziałku na wtorek na Twitterze minister spraw wewnętrznych i administracji Joachim Brudziński. W ten sposób potwierdził informację o zatrzymaniu mężczyzny, który wysłał listy z pogróżkami do Lecha Wałęsy i co najmniej 10 prezydentów miast.

Jak informowało radio RMF, do prezydentów 10 miast oraz Lecha Wałęsy zostały wysłane takie same przesyłki z pogróżkami. Był to list o treści: "Zagrajmy w grę. Masz 7 dni na ogłoszenie swojej dymisji. W przeciwnym razie ostatni raz widzisz rodzinę. (...) Co wybierasz? Życie czy śmierć?".

Policja zatrzymała mężczyznę, który miał grozić prezydentowi Krakowa Policja... czytaj dalej » W każdej kopercie znajdowała się łuska z karabinu maszynowego i nabój bez prochu oraz zdjęcia kilkunastu innych prezydentów miast.

"Sprawca tych gróźb już od kilku godzin jest zatrzymany"

W poniedziałkową noc minister Joachim Brudziński został w tej sprawie zaczepiony przez internautę, który napisał: "Niecałe dwa miesiące po morderstwie Adamowicza, dziś listy z nabojem z karabinu i pogróżkami otrzymali Wałęsa, Majchrowski, Zdanowska, Ferenc i być może inni. @jbrudzinski mimo upływu całego dnia nawet się w tej sprawie nie zająknął. Podobnie jak cały PiS. Kurtyna".

Minister odniósł się do tego wpisu, informując o zatrzymaniu sprawcy gróźb. "Wie Pan, ja zamiast 'jąkać' się na ten temat na TT pozwoliłem działać w spokoju odpowiednim służbom i sprawca tych gróźb już od kilku godzin jest zatrzymany. Miłej nocy" - odpowiedział szef resortu spraw wewnętrznych i administracji.



Wie Pan ja zamiast „jąkać” się na ten temat na TT pozwoliłem działać w spokoju odpowiednim służbom i sprawca tych gróźb już od kilku godzin jest zatrzymany. Miłej nocy. https://t.co/r2bSLGk8uQ — Joachim Brudziński (@jbrudzinski) 4 marca 2019





We wtorek zatrzymany mężczyzna ma zostać formalnie przesłuchany. Grozi mu do trzech lat więzienia.

"Tylko boję się PANA BOGA i żony"

O tym, że otrzymał list zawierający groźby i nabój były prezydent Lech Wałęsa sam poinformował w portalu społecznościowym.



"Tego kto przysłał mi dziś kulę z oświadczeniem, że mam 7 dni życia jeśli się nie wycofam z działalności politycznej, informuję, że takie teksty tylko i wyłącznie mnie wzmacniają w dalszej działalności. Nigdy nikt mnie nie zastraszył i nie zastraszy. Ja tylko boję się PANA BOGA i żony" – napisał Wałęsa.



Tego kto przysłał mi kulę [nabój od broni PMK z oświadczeniem że mam 7 dni życia jeśli się nie wycofam z działalności politycznej informuję że takie teksty tylko mnie wzmacniają w działalności .Nigdy ,nikt mnie nie zastraszył i nie zastraszy .Ja tylko boję się PANA BOGA i żony. — Lech Wałęsa (@PresidentWalesa) 4 marca 2019





Pracownik jego biura Marek Kaczmar w poniedziałkowe popołudnie poinformował, że przesyłką zajęła się Służba Ochrony Państwa. - To wszystko, co mogę powiedzieć na ten temat – powiedział.

Zdjęcie Pawła Adamowicza z podpisem "game over"

Parlament Europejski o mowie nienawiści. "Za dużo tej motywowanej politycznie śmierci w XXI wieku" Za dużo tej... czytaj dalej » Jak się dowiedziała PAP ze źródeł zbliżonych do łódzkiego urzędu miasta, wśród zdjęć dołączonych do przesyłki skierowanej do prezydent tego miasta Hanny Zdanowskiej była fotografia zabitego w styczniu tego roku prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza z podpisem "game over" (gra skończona).

Rzecznik prezydent Łodzi Marcin Masłowski poinformował, że przesyłka została już przekazana policji. Rzeczniczka łódzkiej policji Joanna Kącka potwierdziła tę informację.

Przyznała, że w związku z tą sprawą łódzcy funkcjonariusze byli od ubiegłego tygodnia w kontakcie z małopolską policją, która odnotowała pierwszą taką przesyłkę, skierowaną do prezydenta Krakowa.

List zawierający nabój oraz pogróżki pod adresem prezydenta Rzeszowa Tadeusza Ferenca trafił w poniedziałek do tamtejszego Urzędu Miasta. Jak poinformowała rzeczniczka podkarpackiej policji nadkom. Marta Tabasz-Rygiel, przesyłka zawierała list z pogróżkami. - W środku był też nabój ze zbitą spłonką. Prezydent Ferenc został już przesłuchany w tej sprawie – powiedziała rzeczniczka.

Jeden z listów z pogróżkami otrzymał prezydent Kielc Bogdan Wenta. Jak poinformował sierż. szt. Damian Janus z Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach w poniedziałek do Urzędu Miasta w Kielcach dotarła koperta zaadresowana do prezydenta miasta. - W jej środku znajdował się list z pogróżkami oraz przedmiot, który przypomina nabój – relacjonował Janus. - Funkcjonariusze zabezpieczyli na miejscu te przedmioty, jak również przeprowadzili niezbędne czynności w tej sprawie – dodał policjant.