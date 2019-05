Brudziński: będzie wniosek o odwołanie Opioły z funkcji szefa komisji





Foto: tvn24 | Video: tvn24 Joachim Brudziński odniósł się na konferencji prasowej do spotu Marka Opioły

Poseł PiS Marek Opioła powinien wycofać swój spot wyborczy, zwrócić ewentualne koszty użyczenia śmigłowca - mówił we wtorek szef MSWiA Joachim Brudziński, odnosząc się do sprawy reklamówki wyborczej Opioły. Dodał, że na najbliższym posiedzeniu Sejmu zostanie złożony wniosek o odwołanie posła ze stanowiska przewodniczącego komisji do spraw służb specjalnych.

Kandydat PiS do europarlamentu Marek Opioła opublikował spot wyborczy, w którym użył policyjnego helikoptera Black Hawk. Policja poinformowała, że Opioła zwrócił się z prośbą o wykorzystanie śmigłowca w materiale o "bieżącej pracy Przewodniczącego Komisji do Spraw Służb Specjalnych". Podkreślono, że "nie było mowy o innych celach". Kandydat PiS wykorzystał w spocie Black Hawka. Policja "czuje się oszukana" Kandydat PiS do... czytaj dalej »

Niezwłocznego zaprzestania wykorzystywania spotu przez Marka Opiołę, szefa sejmowej komisji do spraw służb specjalnych, zażądał Komendant Główny Policji Jarosław Szymczyk, który w piśmie opublikowanym na Twitterze napisał, że "czuje się zbulwersowany i oszukany tą sytuacją".

Brudziński: nieakceptowalne jest wykorzystywanie sprzętu i wizerunku policji w materiałach wyborczych



Natychmiastowego wycofania spotu chce także Joachim Brudziński. Szef MSWiA podkreślił, że "absolutnie nieakceptowalnym jest wykorzystywanie sprzętu i wizerunku polskiej policji w materiałach wyborczych, w materiałach partyjnych".

- Wielokrotnie podkreślaliśmy, że polska policja, służby specjalne nie mają barw partyjnych, że niezależnie od tego jaka partia jest u władzy, z jakiej partii wywodzi się minister, polska policja i inne służby mundurowe muszą pozostać poza doraźnym sporem partyjnym i politycznym - mówił.

Brudziński poinformował również, że Opioła powinien zwrócić koszty użyczenia przez policję śmigłowca na potrzeby spotu.

- Jeżeli zostały poniesione jakiekolwiek koszty związane z użyczeniem tego śmigłowca, powinny one zostać uregulowane z pieniędzy prywatnych pana posła, a jeżeli policja nie poniosła kosztów (...), to zasadne według mnie wydaje się, aby została wpłacona przez pana posła kwota na fundusz stowarzyszenia rodzin poległych funkcjonariuszy policji - oświadczył minister.

Brudziński poinformował również, że decyzją kierownictwa partii, na najbliższym posiedzeniu Sejmu złożony zostanie wniosek o odwołanie posła Marka Opioły z funkcji przewodniczącego sejmowej komisji ds. służb specjalnych. Szef MSWiA zaznaczył, że jest po rozmowie w tej sprawie z prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim i z przewodniczącym klubu PiS.