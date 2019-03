"Bruce Lee nie dałby rady polskiemu chłopu". Premier na Ogólnopolskim Dniu Sołtysa

Video: tvn24

Morawiecki: zachowaliśmy perłę przemysłu, czyli polskie...

16.03| - To co obiecaliśmy trzy lata temu, co wydawało się niemalże niemożliwe, staje się rzeczywistością. Zachowaliśmy tę perłę przemysłu, polskie koło napędowe, czyli polskie górnictwo, energetykę opartą o górnictwo węglowe jednocześnie potrafiliśmy rozwijać innowacyjne nowe przemysły, nowe branże, nowe sektory, nowe firmy - powiedział podczas sobotniej konwencji PiS w Katowicach premier Mateusz Morawiecki.

»